啟德海灣第1期增優惠後累沽31伙 利嘉閣送總值15萬日本賞楓旅優惠｜啟德新盤

啟德新盤減價後受熱捧，由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA住宅項目「啟德海灣」第1期自上周五推出精選單位優惠後，至今累計售出31伙，套現近2億元，當中本地客及內地客各佔一半，今日(13日)單日沽出5伙，吸金約2,000萬元。

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，減價後銷情反映是市場接受得到的價錢，考慮繼續將優惠適時延伸至其他單位。他強調，「不計成本，只求回本」，故只能限量推出。