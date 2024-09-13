啟德海灣第1期增優惠後累沽31伙 利嘉閣送總值15萬日本賞楓旅優惠｜啟德新盤

啟德新盤減價後受熱捧，由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA住宅項目「啟德海灣」第1期自上周五推出精選單位優惠後，至今累計售出31伙，套現近2億元，當中本地客及內地客各佔一半，今日(13日)單日沽出5伙，吸金約2,000萬元。
嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，減價後銷情反映是市場接受得到的價錢，考慮繼續將優惠適時延伸至其他單位。他強調，「不計成本，只求回本」，故只能限量推出。
他續指，香港發展商比較穩健，沒有太多現金流壓力，不急於賣樓套現，不過經歷幾年疫情，市場需求有待恢復，將根據市場情況調整售價。集團希望貨如輪轉，項目暫不考慮長線收租，以賣樓為主。他稱，項目吸引到投資者購買一房，反映市場活躍番，樓市大趨勢是租金上升，加上本月若減息將降低供樓成本，會出現「供樓平過租樓」，投資者先行一步入市收租，中小家庭客也會考慮由租轉買。
入伙後租金回報料近4厘
利嘉閣地產為配合發展商最新銷售推廣策略，宣布推出利嘉閣客戶專屬置業優惠。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，由即日(13日)起至本月30日，凡經利嘉閣地產購入「啟德海灣」任何一手單位的買家，即可獲贈「四人日本東北7天賞楓之旅」，名額3個，先到先得，優惠總值約15萬元。他續指，項目入伙後呎租料達50元至60元水平，業主享租金回報接近4厘。