啟德海灣第1期夥中原推置業按揭優惠 現金回贈高達2.5%｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期登場以來備受市場矚目，為配合銷售部署，中原按揭及中原地產為「啟德海灣」買家特設全新置業按揭優惠。
中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次特別為「啟德海灣」買家推出 【「啟德海灣」置業按揭優惠】，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H加1.3厘，封頂息率低至P減2厘(P現為6.125厘)，即實際按息現低至4.125厘，計劃設有現金回贈高達貸款額2.5%，按揭成數高達九成，按揭年期長達30年。此外，客戶兼享Mortgage–Link高存息戶口，存息與按息相同，有利於以高存息收入抵銷按息支出，相信「啟德海灣」買家可藉着是次按揭優惠置業上會更輕鬆。
王美鳳指出，政府9月放寬按保適用範圍至樓花與現樓看齊，新盤按保用家無需基於原有按保限制而局限於選擇建期付款方法，買家可有更多上會選擇，讓一些希望選擇即供付款方法的買家可透過按保享有同樣之高成數按揭配套，按揭成數高達九成，尤其一些買家希望選擇即供付款方式以享有較高樓價折扣，並鎖定當前按揭配套及優惠。
劉瑛琳：項目優勢多 「減辣」措施助買家入市
中原地產九龍董事劉瑛琳稱，新一份《施政報告》上周出台，立意明確，致力「拼經濟謀發展」、「惠民生添幸福」，亦推出多項房屋供應措施，同時三辣齊減，相信買家可重拾置業信心，當中額外印花稅SSD的適用年期由3年縮短至2年更可激活換樓鏈，料一二手交投於第四季會逐步回升，樓價亦會止跌微升。
事實上，剛公布的《施政報告》重提啟德智慧綠色集體運輸系統，會連接啟德跑道區至港鐵啟德站，至於醞釀多年的東九龍線亦終於上馬，令東九龍交通更臻完善，進一步釋放其發展潛力。「啟德海灣」傲踞啟德臨海地段，為跑道區規模最大項目之一，戶型涵蓋一房至三房，且會所設施多元，備受買家追捧，認購反應亦理想。
「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。