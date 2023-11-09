啟德海灣第1期夥中原推置業按揭優惠 現金回贈高達2.5%｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期登場以來備受市場矚目，為配合銷售部署，中原按揭及中原地產為「啟德海灣」買家特設全新置業按揭優惠。 中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次特別為「啟德海灣」買家推出 【「啟德海灣」置業按揭優惠】，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H加1.3厘，封頂息率低至P減2厘(P現為6.125厘)，即實際按息現低至4.125厘，計劃設有現金回贈高達貸款額2.5%，按揭成數高達九成，按揭年期長達30年。此外，客戶兼享Mortgage–Link高存息戶口，存息與按息相同，有利於以高存息收入抵銷按息支出，相信「啟德海灣」買家可藉着是次按揭優惠置業上會更輕鬆。

王美鳳指出，政府9月放寬按保適用範圍至樓花與現樓看齊，新盤按保用家無需基於原有按保限制而局限於選擇建期付款方法，買家可有更多上會選擇，讓一些希望選擇即供付款方法的買家可透過按保享有同樣之高成數按揭配套，按揭成數高達九成，尤其一些買家希望選擇即供付款方式以享有較高樓價折扣，並鎖定當前按揭配套及優惠。