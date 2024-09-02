啟德海灣第1期推新優惠 折扣增至最高38.5% 折實呎價1.59萬起｜啟德新盤

減息預期升溫，發展商積極推出優惠促銷在售新盤。由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA住宅項目「啟德海灣」第1期今日(2日)推出全新「置佳時機限定折扣優惠」。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，是次全新優惠適用於指定50伙，同時新增4個全新付款辦法，令買家於財務調配上更具彈性。當中採用「置佳時機150天即供付款計劃」及扣除其他折扣優惠後，個別單位最高折扣率達38.5%。

是次精選50伙折實平均呎價17,384元，與項目最初推出有所回落，温偉明直言是「不求成本，只求回本」，期望透過增設優惠，利用價錢去吸引買家進駐啟德，並再次啟動整體市場。他稱，市場預期本月美國聯儲局將公布減息，對樓市帶來正面消息。