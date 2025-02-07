啟德海灣第1期累沽227伙 料3月獲批滿意紙 部署現樓出擊｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德新盤「啟德海灣」今日(7日)舉行新春團拜，嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明、會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠、中國海外地產董事總經理游偉光，帶領其團隊及一眾地產代理們出席，場面熱鬧。
温偉明指，項目第1期已獲批入伙紙，預計今年3月可獲批滿意紙，最快3月或之前會以現樓形式展開新一輪銷售部署，包括推出全新付款辦法等，強調定價及銷售策略會按步就班，會留意市場脈搏推盤。他補充，項目第1期迄今累沽227伙，平均成交呎價約1.8萬至1.9萬元，最高呎價約2.4萬元，當中用家以及投資收租客各佔半。
「CLUB SUPER MARINA」會所連園林逾15萬呎
余麗珠稱，「啟德海灣」設有大型住客會所「CLUB SUPER MARINA」，連園林逾15萬方呎，提供逾65項豐富嘅設施，當中項目屬本港首個私人屋苑，率先引入TECHNOGYM「Group Cycleᵀᴹ 動感單車」專屬鍛鍊區，以及專屬嘅VR專業訓練程式。項目的會所設施具有獨特優勢，相信備受買家追捧。
游偉光表示，市場多個新盤即將開售，相信整體樓市會變得熱鬧，交投亦會轉趨活躍。啟德這個社區已經非常成熟，多個大型基建及商場已經落成，如3月正式開幕的「啟德體育園」，而超過70萬方呎的「啟德零售館」已經開始試業，提供運動遊樂零售體驗，相信啟德將進一步成為香港的體育、休閒娛樂及旅遊新地標。
今年樓價料平穩發展
展望後市，温偉明稱，美國總統特朗普上場後，中美關係出現微妙變化，而貿易戰下兩國的貨幣量化政策亦會刺激市場情緒，有利本港資金市場。雖然今年減息步伐略為放緩，但息口仍有機會減息1至2次，利好消息會帶動信心，對經濟及樓市帶來正面影響。他預計，今年樓市有危有機，屬「大賣之年」，期望本月底公布的《財政預算案》會推出更多稅務優惠吸引投資，增加庫房收入，為香港的經濟和樓市帶來好消息，預計今年樓價平穩發展，甚至有微升空間。
「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連物業組成，為第2A、2B及2C座，當中主打兩房單位，佔約55%。