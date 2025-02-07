啟德海灣第1期累沽227伙 料3月獲批滿意紙 部署現樓出擊｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德新盤「啟德海灣」今日(7日)舉行新春團拜，嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明、會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠、中國海外地產董事總經理游偉光，帶領其團隊及一眾地產代理們出席，場面熱鬧。

温偉明指，項目第1期已獲批入伙紙，預計今年3月可獲批滿意紙，最快3月或之前會以現樓形式展開新一輪銷售部署，包括推出全新付款辦法等，強調定價及銷售策略會按步就班，會留意市場脈搏推盤。他補充，項目第1期迄今累沽227伙，平均成交呎價約1.8萬至1.9萬元，最高呎價約2.4萬元，當中用家以及投資收租客各佔半。