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地產
2023-11-05 18:30:40

啟德海灣第1期首日吸金逾5億 98%買家選用建築期付款計劃入市｜啟德新盤

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啟德海灣第1期首日吸金逾5億 98%買家選用建築期付款計劃入市｜啟德新盤

「啟德海灣」第1期昨日(4日)展開首輪銷售，即日沽出55伙，成交金額介乎621.4萬至1,508.4萬元，總成交金額近5.44億元。

「減辣」後第二個周末，一手市場迎來兩個全新盤開售。其中由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期昨日(4)展開首輪銷售218伙，當中212伙以價單形式推售。據成交紀錄冊顯示，該盤即日售出55伙，成交金額介乎621.4萬至1,508.4萬元，總成交金額近5.44億元。

據成交紀錄冊顯示，該盤目前售出的單位中，有54個或約98%買家使用建築期付款計劃；只有1伙買家選用即供付款方法入市。

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，慢熱銷情符合預期，但喜見大部分買家選購優質高層單位，當中成交呎價最高見2.57萬元。已揀選的單位中，逾半數買家為「新香港人」(部分已取香港永久居民資格)，其中大部分揀選第2B座中高層E單位(16樓或以上兩房連儲物室梗廚單位)，實用面積553方呎，成交價由1,180.8萬至1,289.3萬元，平均呎價約2.2萬元。

啟德海灣第1期首日累沽 98%買家選用建築期付款計劃入市｜啟德新盤

温偉明(中)表示，慢熱銷情符合預期，但喜見大部分買家選購優質高層單位，當中成交呎價最高見2.57萬元。

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整個啟德海灣發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。

即睇啟德海灣第1期最新資訊 (House730)

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