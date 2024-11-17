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2024-11-17 19:20:02

啟德海灣與TeamX星級教練合作舉辦Les Mills運動體驗日｜啟德新盤

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啟德海灣與TeamX星級教練合作舉辦Les Mills運動體驗日｜啟德新盤

「啟德海灣」今個周六及周日(16及17日)與TeamX星級教練合作，舉辦Les Mills運動體驗日，讓準買家體驗未來住客會所的星級課程。

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由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」，其星級會所CLUB SUPER MARINA提供完善的運動設施，包括三大游泳池、逾6,000方呎健身空間及國際標準籃球場等，今個周六及周日(1617)TeamX星級教練合作，舉辦Les Mills運動體驗日，讓準買家體驗未來住客會所的星級課程。

「啟德海灣運動體驗日」課程多元化，當中包括Les Mills BODYCOMBAT，融合拳擊、跆拳道、巴西武術及泰拳等元素，屬具速度、力量的帶氧健身課程；Les Mills BODYBALANCE則融合瑜伽、太極及普拉提的精髓，配合柔和音樂，可放鬆身體及心靈；Les Mills DANCE融合創新舞蹈及前衛音樂，激發您對跳舞的熱誠。

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Les Mills課程源於新西蘭，由奧運運動員Les Mills1968年創立，帶領集體運動的風潮席捲全球。Les Mills體系擁有140,000名認證教練，與全球100多個國家的22,000多家授權健身室合作。

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「啟德海灣」發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連物業組成，為第2A、2B及2C座，當中主打兩房單位，佔約55%；預計2025年3月31日入伙。

即睇啟德海灣第1期最新資訊 (House730)

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