啟德海灣開價｜第1期首推208伙 一房最平575萬 折實均價19798元(附示範單位圖)

今年來最大型全新盤、由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期搶先在明日(25日)新一份《施政報告》出爐前揭曉首張價單，今日(24日)公布首批208伙價錢，單位戶型涵蓋一房至三房，提供最高20%折扣優惠，加上提前付清樓價的3%現金回贈後，折實入場由575.016萬元起，折實呎價則由17,987元起；折實平均呎價19,798元，為2017年5月天寰首批165伙折實平均呎價17,888元後，為超過6年來同區新盤首批新低水平。

啟德海灣開價｜ 與對上 PARK PENINSULA 新盤低開近 12%

資料顯示，啟德PARK PENINSULA對上推售的全新盤「MIAMI QUAY I」，於去年9月推出首批130伙，折實平均呎價22,452元，即相隔一年多，「啟德海灣」第1期首批最新低開近12%。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，「啟德海灣」第1期首批定價考慮到《施政報告》因素，以及市場的承接能力，個別單位定價更較市價有約三成的折讓，形容首批是「不計成本，明益買家，以量行先」，期望項目可幫助市民置業。他透露，項目示範單位置設於北角嘉華國際中心，周三起優先開放予VIP參觀，將盡快公布認購登記及銷售安排詳情。