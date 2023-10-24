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地產
2023-10-24 17:26:52

啟德海灣開價｜第1期首推208伙 一房最平575萬 折實均價19798元(附示範單位圖)

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啟德海灣開價｜第1期首推208伙 一房最平575萬 折實均價19798元(附示範單位圖)

啟德海灣開價｜第1期首推208伙 一房最平575萬 折實均價19798元(附示範單位圖)

今年來最大型全新盤、由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期搶先在明日(25)新一份《施政報告》出爐前揭曉首張價單，今日(24)公布首批208伙價錢，單位戶型涵蓋一房至三房，提供最高20%折扣優惠，加上提前付清樓價的3%現金回贈後，折實入場由575.016萬元起，折實呎價則由17,987元起；折實平均呎價19,798元，為2017年5月天寰首批165伙折實平均呎價17,888元後，為超過6年來同區新盤首批新低水平。

啟德海灣開價｜與對上PARK PENINSULA新盤低開近12%

資料顯示，啟德PARK PENINSULA對上推售的全新盤「MIAMI QUAY I」，於去年9月推出首批130伙，折實平均呎價22,452元，即相隔一年多，「啟德海灣」第1期首批最新低開近12%。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，「啟德海灣」第1期首批定價考慮到《施政報告》因素，以及市場的承接能力，個別單位定價更較市價有約三成的折讓，形容首批是「不計成本，明益買家，以量行先」，期望項目可幫助市民置業。他透露，項目示範單位置設於北角嘉華國際中心，周三起優先開放予VIP參觀，將盡快公布認購登記及銷售安排詳情。

啟德海灣開價｜第1期首推208伙 一房最平575萬 折實均價19798元 啟德海灣開價｜第1期首推208伙 一房最平575萬 折實均價19798元
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啟德海灣開價｜首批兩房佔150伙最多

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，「啟德海灣」第1期首批涵蓋53伙一房、150伙兩房及5伙三房，價單定價由740.9萬至1,832萬元，價單呎價介乎23,179元至31,263元。發展商提供4種付款辦法，扣除最最高20%折扣優惠，加上提前付清樓價的3%現金回贈後，單位折實售價由575.016萬至1,421.632萬元，折實呎價介乎17,987元至24,260元。

啟德海灣開價｜兩房開廚最低呎價17987

中國海外地產董事總經理游偉光指，「啟德海灣」第1期首批最低售價單位為第2B1F室，實用面積307方呎，一房間隔，折實售價575.016萬元，折實呎價18,730元。最低呎價單位為第2B2H室，實用面積431方呎，兩房(開放式廚房)間隔，折實售價775.224萬元，折實呎價17,987元。

啟德海灣開價｜第1期首推208伙 一房最平575萬 折實均價19798元

「啟德海灣」第1期首批最低售價單位為第2B座1樓F室，實用面積307方呎，一房間隔，折實售價575.016萬元，折實呎價18,730元。(李睿哲攝)

啟德海灣開價｜較同區二手低最多13%

參考啟德區對上一個開售全新盤，為「HENLEY PARK」今年6月首推148伙，折實平均呎價為21,088元。由於「啟德海灣」位處跑道區PARK PENINSULA，對上一個開價全新盤為「MIAMI QUAY I」，去年9月首推130伙，折實平均呎價為22,452元。

根據代理提供資料顯示，啟德二手屋苑近期實用呎價介乎18,849元至22,939元，當中尚．珒溋為22,939元、OASIS為20,794元、龍譽為19,959元、嘉峯匯為19,914元、嘉匯為19,604元、啟德一號為18,955元，而天寰為18,849元。相比之下，「啟德海灣」第1期首批折實平均呎價19,798元，低最多13.7%，不過主要貼近目前二手呎價水平。

整個啟德海灣發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。

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