啟德海灣開售｜今首輪發售218伙　外區客擲近1850萬購2伙兩房自用｜啟德新盤

由嘉華國際、會德豐地產及中國海外合作發展的「啟德海灣」第1期今日開售218伙。

樓市「減辣」後，一手市場掀起推售潮。由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期今日(4日)開售218伙，當中有212伙以價單形式推售；餘下6伙於同日以招標形式發售。據現場消息透露，截至下午3時，暫有超過50個單位已獲認購。

發展商中午起安排已入票買家到場登記，隨即進行抽籤及揀樓，場面墟冚。

中原陳永傑：樓市「減辣」刺激市場潛在購買力

發展商中午起安排已入票買家到場登記，隨即進行抽籤及揀樓，現場所見場面墟冚，氣氛熱鬧。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目累收逾2,000票，當中專才客料佔約三至四成。他指，出席的準買家以用家為主，亦有數組表示有意購入多於1伙，對項目銷情有信心。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，現場出席率不俗，《施政報告》「減辣」刺激市場潛在購買力，中原有兩至三組客計劃購入2伙，預算達1,500萬元以上。他透露，該行成功替一名外區買家購入2伙兩房單位，涉資近1,850萬元，作自住用途。

本月一手有望創8個月來新高

陳永傑稱，今個周末一手市場上兩全新盤齊開，全港有300伙新盤單位推出應市，是自8月份以來最旺的一個周末，料會造成雙驘局面，相信本月一手成交量可達1,300宗，創8個月以來新高。

他續稱，樓市踏入融雪初期，回復需時，料市場仍以一手樓為主，發展商維持低價高開，以追回過去3個月的成交量，二手交投亦位處轉角位，減價盤方可獲承接，但整體氣氛持續向好，先量後價，料11、12月樓價可回升約5%。

「啟德海灣」第1期首輪推售212伙，包括44伙一房、160伙兩房、8伙三房，實用面積介乎306至586方呎。以最高20%折扣優惠，加上提前付清樓價的3%現金回贈計算，單位折實售價由575.016萬至1,546.083萬元，折實呎價介乎17,987元至26,384元，折實平均呎價20437元。最低售價單位為第2B座1樓F室，實用面積307方呎，一房間隔，折實售價575.016萬元，折實呎價18,730元。

至於首輪推出招標的6伙，全屬三房一套連工作間及洗手間「樓王」單位，實用面積均為771方呎，分布於第2A座6、16、20、22、32及33樓。

整個「啟德海灣」發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。