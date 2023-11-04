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地產
2023-11-04 17:19:04

啟德海灣開售｜發展商特別為買家安排星級龍蝦盛宴｜啟德新盤

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啟德海灣開售｜發展商特別為買家安排星級龍蝦盛宴。

啟德海灣開售｜發展商特別為買家安排星級龍蝦盛宴。

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期今日(4)開售218伙，當中有212伙以價單形式推售；餘下6伙於同日以招標形式發售。發展商特別為買家安排榮獲2022年米芝蓮指南推介的餐廳「悅」，烹調星級龍蝦到會，當中包括龍蝦、牛扒及黑毛豬等美食，為買家送上驚喜滋味。

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啟德海灣開售｜發展商特別為買家安排星級龍蝦盛宴。 發展商中午起安排已入票買家到場登記，隨即進行抽籤及揀樓，場面墟冚。

粵菜品牌「悅」由中菜大師歐陽松基師傅領軍，以手工粵菜為根底，同時敢於創新，取集團旗下各餐廳品牌之長，將各國食材及烹調手法融匯貫通 ，展現粤菜精粹。「悅」於2021年開業 ，去年已獲香港澳門米芝蓮指南推介，今年亦榮獲 《南華早報》年度美食指南「港澳地區100間最佳餐廳」(100 Top Tables)之一。

據了解，該盤獲一名外區買家購入2伙兩房單位，涉資近1,850萬元，作自住用途。「啟德海灣」第1期首輪推售212伙，包括44伙一房、160伙兩房、8伙三房，實用面積介乎306586方呎。以最高20%折扣優惠，加上提前付清樓價的3%現金回贈計算，單位折實售價由575.016萬至1,546.083萬元，折實呎價介乎17,987元至26,384元，折實平均呎價20437元。最低售價單位為第2B1F室，實用面積307方呎，一房間隔，折實售價575.016萬元，折實呎價18,730元。

至於首輪推出招標的6伙，全屬三房一套連工作間及洗手間「樓王」單位，實用面積均為771方呎，分布於第2A61620223233樓。

整個「啟德海灣」發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。

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