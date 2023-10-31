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地產
2023-10-31 18:48:09

啟德海灣開售｜第1期周六發售218伙 折實最平575萬 「減辣」後首大型新盤

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啟德海灣開售｜第1期周六發售218伙 折實最平575萬 「減辣」後首大型新盤

「啟德海灣」第1期將於本周六(11日)進行首輪推售218伙，當中有212伙以價單形式發售。(林俊源攝)

新一份《施政報告》推出樓市「減辣」措施，一手市場氣氛轉旺。由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期今日(31)落實首輪銷售安排，將於本周六(11)開售218伙，當中有212伙以價單形式推售；6伙則於同日以招標形式發售，成為「減辣」後首個市區大型新盤銷售。

啟德海灣開售│暫錄超額逾6 周五下午截票

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，項目將於周六當日早上進行即場抽籤，首輪銷售分為A組及B組，A組為大手認購時段，買家須認購「兩房半」單位或2伙或以上單位；B組則認購1伙或以上，將預留部分單位供B組時段認購。他透露，項目迄今累收超過1,500票，以價單發售212伙計算，超額認購逾6倍，不少買家對兩房單位感興奮，將於本周五(112)下午1時截票。

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啟德海灣開售｜第1期周六發售218伙 折實最平575萬 「減辣」後首大型新盤

圖左起：會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀、嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明、中國海外地產董事總經理游偉光。(林俊源攝)

啟德海灣開售│212伙折實平均呎價20437

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，「啟德海灣」第1期首輪推售212伙，包括44伙一房、160伙兩房、8伙三房，實用面積介乎306586方呎。以最高20%折扣優惠，加上提前付清樓價的3%現金回贈計算，單位折實售價由575.016萬至1,546.083萬元，折實呎價介乎17,987元至26,384元，折實平均呎價20437元。最低售價單位為第2B1F室，實用面積307方呎，一房間隔，折實售價575.016萬元，折實呎價18,730元。

黃光耀指，項目示範單位自開放予公眾參觀以來，睇樓客人涵蓋年輕夫婦、家庭客及內地專才等。

啟德海灣開售│6伙招標單位均為771呎「樓王」三房

中國海外地產董事總經理游偉光指，「啟德海灣」第1期首輪推出招標的6伙，全屬三房一套連工作間及洗手間「樓王」單位，實用面積均為771方呎，分布於第2A61620223233樓。

啟德海灣開售｜第1期周六發售218伙 折實最平575萬 「減辣」後首大型新盤

「啟德海灣」第1期迄今累收超過1,500票，以價單發售212伙計算，超額認購逾6倍。(林俊源攝)

整個啟德海灣發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。

即睇啟德海灣第1期最新資訊 (House730)

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