啟德海灣開售｜第1期周六發售218伙 折實最平575萬 「減辣」後首大型新盤

「啟德海灣」第1期將於本周六(11日)進行首輪推售218伙，當中有212伙以價單形式發售。(林俊源攝)

新一份《施政報告》推出樓市「減辣」措施，一手市場氣氛轉旺。由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期今日(31日)落實首輪銷售安排，將於本周六(11日)開售218伙，當中有212伙以價單形式推售；6伙則於同日以招標形式發售，成為「減辣」後首個市區大型新盤銷售。

啟德海灣開售│暫錄超額逾 6 倍 周五下午截票

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，項目將於周六當日早上進行即場抽籤，首輪銷售分為A組及B組，A組為大手認購時段，買家須認購「兩房半」單位或2伙或以上單位；B組則認購1伙或以上，將預留部分單位供B組時段認購。他透露，項目迄今累收超過1,500票，以價單發售212伙計算，超額認購逾6倍，不少買家對兩房單位感興奮，將於本周五(11月2日)下午1時截票。