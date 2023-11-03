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地產
2023-11-03 18:57:51

啟德海灣開售｜第1期首輪截收逾2000票 超額逾8倍｜啟德新盤

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市場消息指，「啟德海灣」第1期首輪截收逾2,000票，以價單發售212伙計，超額認購約8.4倍。(資料圖片)

市場消息指，「啟德海灣」第1期首輪截收逾2,000票，以價單發售212伙計，超額認購約8.4倍。(資料圖片)

樓市「減辣」後，一手市場掀起推售潮。由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期將於明天(11日)開售218伙，當中有212伙以價單形式推售；餘下6伙則於同日以招標形式發售。項目今日(3日)截票，市場消息指，合共截收逾2,000票，以價單發售212伙計，超額認購約8.4倍。

「啟德海灣」第1期首輪推售212伙，包括44伙一房、160伙兩房、8伙三房，實用面積介乎306至586方呎。以最高20%折扣優惠，加上提前付清樓價的3%現金回贈計算，單位折實售價由575.016萬至1,546.083萬元，折實呎價介乎17,987元至26,384元，折實平均呎價20437元。最低售價單位為第2B座1樓F室，實用面積307方呎，一房間隔，折實售價575.016萬元，折實呎價18,730元。

至於首輪推出招標的6伙，全屬三房一套連工作間及洗手間「樓王」單位，實用面積均為771方呎，分布於第2A座6、16、20、22、32及33樓。

整個「啟德海灣」發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。

即睇啟德海灣第1期最新資訊 (House730)

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