啟德海灣開售｜首日逾半數買家為新香港人 成交呎價最高2.57萬元｜啟德新盤

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，慢熱銷情符合預期，但喜見大部分買家選購優質高層單位，當中成交呎價最高見2.57萬元。已揀選的單位中，逾半數買家為「新香港人」(部分已取香港永久居民資格)，其中大部分揀選第2B座中高層E單位(16樓或以上兩房連儲物室梗廚單位)，實用面積553方呎，成交價由1,180.8萬至1,289.3萬元，平均呎價約2.2萬元。中原地產指，一名外區買家購入2伙兩房單位，涉資近1,850萬元，作自住用途。

市場焦點全新盤、由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期今日(4日)開售218伙，當中212伙以價單形式推售。市場消息指，首日暫獲揀選單位約60伙，平均成交呎價約2.1萬元，較兩張價單平均呎價為高。

「啟德海灣」第1期首輪推售212伙，包括44伙一房、160伙兩房、8伙三房，實用面積介乎306至586方呎。以最高20%折扣優惠，加上提前付清樓價的3%現金回贈計算，單位折實售價由575.016萬至1,546.083萬元，折實呎價介乎17,987元至26,384元，折實平均呎價20437元。最低售價單位為第2B座1樓F室，實用面積307方呎，一房間隔，折實售價575.016萬元，折實呎價18,730元。

至於首輪推出招標的6伙，全屬三房一套連工作間及洗手間「樓王」單位，實用面積均為771方呎，分布於第2A座6、16、20、22、32及33樓。

整個「啟德海灣」發展項目分為兩期發展，共涉2,138伙，屬跑道區規模最大項目之一。「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連的住宅大樓組成，當中主打兩房，佔約55%，實用面積由約420方呎起；一房則涉約38%，實用面積由約280方呎起；三房及特色單位則佔約7%，實用面積由約580方呎起。