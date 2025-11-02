啟德海灣首開住客會所 連園林佔地逾15萬呎｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德現樓新盤「啟德海灣」，自推售以來一直備受市場關注。發展商首度開放星級度假式住客會所「CLUB SUPER MARINA」予傳媒參觀，引入多項創新意念，包括住宅發展項目罕有提供的「幻變多功能運動館」，擁有LED幻變燈光效果等專業配置，展示項目專屬的度假體驗。
嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，「啟德海灣」經已入伙，項目住客會所「CLUB SUPER MARINA』以星級度假式酒店為設計藍本，會所連園林逾15萬方呎，提供約65項室內外玩樂設施，滿足不同住戶的需求。
嘉華國際銷售經理（香港地產）王鼎豪表示，啟德是一個充滿活力動感的多元社區，鄰近的啟德體育園，定期舉辦不同國際級體育盛事；配合社區濃厚的運動氛圍，「啟德海灣」的住客會所「CLUB SUPER MARINA』更致力為住戶打造全新的健康生活模式，提供完善的運動配套，建立愉悅全面的健康生活概念，並推廣運動普及化。
幻變多功能運動館配備LED幻變燈光效果及專業音響器材
「CLUB SUPER MARINA」運動設施方面引入創新元素，「幻變多功能運動館」為非一般的籃球場，同時配備震撼視聽的LED幻變燈光效果及專業音響器材，加上巨型LED屏幕，締造國際賽事般的動感氛圍，可觀賞精彩賽事，亦可舉行不同類型的活動。「幻變多功能運動館」不僅為國際標準的籃球場，更透過智能設計實現空間極致運用，能瞬間轉換為羽毛球、匹克球、小型足球場或乒乓球場等，同時亦設有5條爬道的攀石牆，為運動愛好者提供多元場地，住戶可享獨特的運動體驗。
「CLUB SUPER MARINA」設三大特色游泳池，包括長約50米、設有5條泳道的度假式戶外游泳池、約25米室內恆溫游泳池及約25米戶外天際游泳池，住戶可四季暢泳。其中天際游泳池同時可望向啟德體育園及東九龍繁華景致，與天、水、花融為一體，盡享都會中的活力動感生活。戶外傢俬引進西班牙頂級品牌Vondom，對設計美學非常講究，主打流線型設計，成為住戶每天尊享的奢華休閒空間。
此外，「啟德海灣」亦為香港首個私人屋苑率先引入「Group Cycle動感單車」，配備頂尖VR虛擬訓練系統，模擬真實賽道場景，令參加者猶如置身於比賽中，體驗緊張刺激的真實感。另「24小時互動健身館」提供約50部奧林匹克供應商TECHNOGYM的專業運動器材，並引入兩組意大利品牌Reaxing的 Reax Boxe和Reax Compact互動健身器材，鍛鍊用家的敏捷度及反應度。會所頂層更設有逾3,000方呎的「SPORTS BAR」，以運動為設計概念的會所餐廳，相連室外設計，計劃將來為住戶提供餐飲服務。
園林佔地9.8萬呎
「CLUB SUPER MARINA」不僅注重運動休閒，更致力於滿足不同年齡層的多元生活空間。戶外「童‧樂園」與美國GAME TIME及英國PLAYDAL著名室外兒童設施公司合作，打造高品質的戶外遊樂攀爬設施，激發孩子們的運動力。而室內玩樂空間「童樂天地」則以海洋與鯨魚為主題，並設有LEGO Corner。「童‧競技」電競空間配備高性能設備與專業電競椅，打造如臨賽場的沉浸式遊戲體驗。
會所特設兩個豪華宴會廳，將藝術與奢華品味融入日常，「匯‧盛宴Director’s Villa」及「匯‧盛樂Director’s Club」均選用意大利手工家具品牌Poltrona Frau及法國皇室水晶燈飾Baccarat，營造五星級酒店的奢華氛圍，未來亦會為住戶提供酒店級的到會服務。戶外逾98,000方呎的「四季花漾園林」，為啟德區最大的園林之一，栽種超過100棵花樹及10萬棵灌木，設有多個主題花園，園林環繞300米長的「健‧步徑」，住戶可在四季流轉的花景中漫步，享受繁華都市中的自然寧靜。
「啟德海灣」第1期提供1,017伙，由3座相連物業組成，為第2A、2B及2C座，當中主打兩房單位，佔約55%。