啟德海灣首開住客會所 連園林佔地逾15萬呎｜啟德新盤

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇（右）及嘉華國際銷售經理（香港地產）王鼎豪（左）出席「啟德海灣」新聞發布會，向傳媒介紹首度開放之星級度假式會所「CLUB SUPER MARINA」，並公布項目最新消息。

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德現樓新盤「啟德海灣」，自推售以來一直備受市場關注。發展商首度開放星級度假式住客會所「CLUB SUPER MARINA」予傳媒參觀，引入多項創新意念，包括住宅發展項目罕有提供的「幻變多功能運動館」，擁有LED幻變燈光效果等專業配置，展示項目專屬的度假體驗。 嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，「啟德海灣」經已入伙，項目住客會所「CLUB SUPER MARINA』以星級度假式酒店為設計藍本，會所連園林逾15萬方呎，提供約65項室內外玩樂設施，滿足不同住戶的需求。 嘉華國際銷售經理（香港地產）王鼎豪表示，啟德是一個充滿活力動感的多元社區，鄰近的啟德體育園，定期舉辦不同國際級體育盛事；配合社區濃厚的運動氛圍，「啟德海灣」的住客會所「CLUB SUPER MARINA』更致力為住戶打造全新的健康生活模式，提供完善的運動配套，建立愉悅全面的健康生活概念，並推廣運動普及化。