啟德海灣1期暫收1800票 超額逾7倍 夥中原按揭推彈性按揭優惠｜啟德新盤

由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期，將於本周六(4日)進行首輪銷售，涉218伙，當中有212伙以價單形式發售，另有6伙三房戶以招標形式推售。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)溫偉明表示，項目暫累收1,800票，超額認購逾7倍，當中有逾三成為內地專才。

全期按息低至 H+1.3% 現金回贈最高 2.5% 項目今日(2日)聯同中原按揭及中原地產，為買家提供全新「啟德海灣」置業按揭優惠，以最優惠及具有彈性的按揭配套，幫助買家置業上會。中原按揭董事總經理王美鳳表示，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H+1.3%，封頂息率低至P-2% (P現為6.125%)，即實際按息現低至4.125%，計劃設有現金回贈高達貸款額2.5%，按揭成數高達九成，按揭年期長達30年。此外，買家可享Mortgage–Link高存息戶口，存息與按息相同，有利於以高存息收入抵銷按息支出，幫助買家上會更輕鬆。

減辣增入市信心 料第 4 季交投止跌微升 另外，中原地產九龍董事劉瑛琳表示，新一份施政報告推出多項房屋供應措施，同時三辣齊減，相信買家可重拾置業信心，當中額外印花稅SSD的適用年期由3年縮短至2年，更可激活換樓鏈，料一二手交投於第4季會逐步回升，樓價亦會止跌微升。