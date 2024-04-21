啟德澐璟單日錄7宗成交 吸金逾1.18億｜新盤成交

今個周末有全新項目開賣，帶動新盤市場昨日(20日)已錄約150宗成交。當中由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」昨單日錄得7宗成交，合共套現逾1.18億元。
其中4個成交均位於5座，包括5座9樓A室，實用面積902方呎，為三房一套連儲物房間隔，可享維港海景，以2,525.6萬元成交，呎價28,000元。
此外3伙位於5座的成交均為兩房連儲物房間隔，亦可享維港海景，包括5座25樓B室，實用面積564方呎，以1,719.16萬元售出，呎價逾30,481元；而5座21樓B室，實用面積同為564方呎，成交價1,688.58萬元，呎價逾29,939元；另5座19樓B室，實用面積567方呎，以1,677.38萬元成交，呎價逾29,583元。
另外3伙成交單位均位於3B座，同為兩房連儲物房間隔，實用面積568方呎，可享維港海景。當中包括3B座32樓C室，成交價1,488.47萬元，呎價逾26,205元；而3B座17樓C室則以1,374.37萬元售出，呎價逾24,196元；至於3B座16樓C室以1,367.53萬元沽出，呎價逾24,076元。
發展商表示，「澐璟」開售迄今累沽223伙，套現逾87.5億元。