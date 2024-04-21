啟德澐璟單日錄7宗成交 吸金逾1.18億｜新盤成交

今個周末有全新項目開賣，帶動新盤市場昨日(20日)已錄約150宗成交。當中由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」昨單日錄得7宗成交，合共套現逾1.18億元。

其中4個成交均位於5座，包括5座9樓A室，實用面積902方呎，為三房一套連儲物房間隔，可享維港海景，以2,525.6萬元成交，呎價28,000元。

此外3伙位於5座的成交均為兩房連儲物房間隔，亦可享維港海景，包括5座25樓B室，實用面積564方呎，以1,719.16萬元售出，呎價逾30,481元；而5座21樓B室，實用面積同為564方呎，成交價1,688.58萬元，呎價逾29,939元；另5座19樓B室，實用面積567方呎，以1,677.38萬元成交，呎價逾29,583元。