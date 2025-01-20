啟德澐璟夥利嘉閣送首5名買家智能家電禮券 總值84萬｜新盤優惠

由即日(20日)起至今年2月15日，凡經利嘉閣地產購買「澐璟」一手單位的首5名買家可獲「智能家電禮券」，每個優惠名額約值16.8萬元。

由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區新盤「澐璟」自推出以來備受市場追捧，為配合發展商的銷售部署，同時回饋買家支持，利嘉閣地產特別趁佳節將至，為「澐璟」買家推出新春置業優惠。

利嘉閣地產九龍區董事徐志華稱，由即日(20日)起至今年2月15日，凡經利嘉閣地產購買「澐璟」一手單位的首5名買家可獲「智能家電禮券」，每個優惠名額約值16.8萬元，總值約84萬元。

徐志華續指，「澐璟」位於啟德跑道臨海住宅區，面向維港地段，項目近90%單位盡享璀璨維港煙花景致，視野覆蓋港島東、灣仔、中環、尖沙咀，以至西九龍一帶；項目前臨11公里海濱長廊，將設有逾23萬方呎臨海零售商店、多用途活動廣場，並連接全長13公里的行人單車共融通道等，自設雙住客會所及基座約2萬方呎商舖。物業戶型多樣化，由單身貴族熱愛的一房戶，以至頂層特色戶及VILLA臨海大宅，足以滿足各類買家需要。