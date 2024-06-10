啟德澐璟洋房創啟德區破頂價沽 呎售7.33萬｜新盤成交

市區新盤洋房單位有價有市，由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」最新錄得一宗VILLA 2臨海大宅招標成交，連兩個車位認購權以3.4億元成交，呎價約73,339元，售價及呎價同創項目及啟德區新高。

天台設按摩池

是次成交的VILLA 2臨海大宅，位於項目前排臨海位置，享維港煙花海景，實用面積4,636方呎，採四房四套設計，設私人入口及升降機，升降機更可直達地庫2個專屬車位樓層，私隱度甚高；大宅設計極富氣派，當中位於3樓的客飯廳外接私人花園及游泳池，而5樓寢區樓層設有三個套房，大部分均享絕佳海景，6樓全層則為主人套房連特大步入式衣帽間設計，主人套房外連私人平台，可享遼闊維港景致；而天台更設按摩池。