啟德澐璟洋房創啟德區破頂價沽 呎售7.33萬｜新盤成交

市區新盤洋房單位有價有市，由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」最新錄得一宗VILLA 2臨海大宅招標成交，連兩個車位認購權以3.4億元成交，呎價約73,339元，售價及呎價同創項目及啟德區新高。
天台設按摩池
是次成交的VILLA 2臨海大宅，位於項目前排臨海位置，享維港煙花海景，實用面積4,636方呎，採四房四套設計，設私人入口及升降機，升降機更可直達地庫2個專屬車位樓層，私隱度甚高；大宅設計極富氣派，當中位於3樓的客飯廳外接私人花園及游泳池，而5樓寢區樓層設有三個套房，大部分均享絕佳海景，6樓全層則為主人套房連特大步入式衣帽間設計，主人套房外連私人平台，可享遼闊維港景致；而天台更設按摩池。
累沽247伙 套現逾百億
發展商表示，是次成交的大宅屬項目首間售出的洋房，屬國際級臨海世家大宅；整個項目僅設6座，每座洋房均前臨銀幕式維港煙花海景，彌足珍貴。項目開售迄今共售出247伙，套現逾100.3億元。
「澐璟」位於啟德新區承富里2號，由6座住宅大樓及6套VILLA臨海大宅組成，單位實用面積由371至4,850方呎。其中6座住宅大樓合共提供576個分層單位，當中高近九成單位前臨維港海景，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由371至約2,088方呎，主打兩房及三房戶型；另提供平台特色單位及頂層特色單位；而6套珍罕VILLA臨海大宅，實用面積由4,294至4,850方呎。