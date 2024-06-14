啟德澐璟洋房3.8億沽 呎價逾7.8萬均創區內新高｜新盤成交

由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」今日(14日)成功招標售出 VILLA 1臨海大宅，大宅連兩個車位認購權以3.8億元成交，實用呎價78,561元，售價及呎價再創啟德區新高。
是次成交的VILLA 1臨海大宅，位於項目前排臨海位置，尊享銀幕式維港煙花海景，大宅實用面積4,837方呎，採四房四套設計，設私人入口及升降機，升降機更可直達天台及地庫2個專屬車位樓層，私隱度甚高；大宅設計極富氣派，3樓的客飯廳外連接逾千呎私人花園及游泳池，並採雙層中空設計，樓底高近8米，凸顯大宅氣派；配合連天窗設計的落地玻璃，維港煙花海景一覽無遺。
5樓寢區樓層設有三個套房，大部分房間均享絕佳海景；6樓全層則為主人套房連特大步入式衣帽間設計，主人套房外連私人平台，可享遼闊維港景致；而天台更設按摩池，洋溢度假氛圍。
兩座洋房周內售出
發展商表示，「澐璟」整個項目僅設6座VILLA臨海大宅，位於項目最前排，前臨無遮擋銀幕式維港煙花海景。是次限量推出的兩座洋房，於短短一星期內即全數獲承接。項目開售至今共售出249伙，套現逾104.2億元。
「澐璟」位於啟德新區承富里2號，由6座住宅大樓及6套VILLA臨海大宅組成，單位實用面積由371至4,850方呎。其中6座住宅大樓合共提供576個分層單位，當中高近九成單位前臨維港海景，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由371至約2,088方呎，主打兩房及三房戶型；另提供平台特色單位及頂層特色單位；而6套珍罕VILLA臨海大宅，實用面積由4,294至4,850方呎。