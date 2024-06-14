啟德澐璟洋房3.8億沽 呎價逾7.8萬均創區內新高｜新盤成交

由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」今日(14日)成功招標售出 VILLA 1臨海大宅，大宅連兩個車位認購權以3.8億元成交，實用呎價78,561元，售價及呎價再創啟德區新高。

是次成交的VILLA 1臨海大宅，位於項目前排臨海位置，尊享銀幕式維港煙花海景，大宅實用面積4,837方呎，採四房四套設計，設私人入口及升降機，升降機更可直達天台及地庫2個專屬車位樓層，私隱度甚高；大宅設計極富氣派，3樓的客飯廳外連接逾千呎私人花園及游泳池，並採雙層中空設計，樓底高近8米，凸顯大宅氣派；配合連天窗設計的落地玻璃，維港煙花海景一覽無遺。