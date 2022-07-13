啟德發展｜9間地產商聯手組公司 啟德跑道區命名為Park Peninsula

啟德區作為近年本港新盤供應重地，跑道區住宅地陸續推出應市。配合政府推行《起動九龍東》計劃，實踐將九龍東發展成香港第二個核心商業區(CBD 2)的共同願景，9間發展商聯手成立非牟利私營公司「啟德跑道區私人發展有限公司」，並決定打造跑道區成為全新綜合多元化地段「Park Peninsula」，打造集休閒娛樂、體育、酒店旅遊、商業及住宅於一身的全新地段。

該9間地產發展公司包括華懋集團、中國海外(688)、帝國集團、遠東發展(035)、恒基地產(012)、嘉華國際(173)、新世界發展(017)、新鴻基地產(016)及會德豐地產。將通過公私營協作模式，攜手主動與不同持份者和政府部門配合及協商，建立持份者及市場對地段未來發展的信心及長遠核心價值。

「啟德跑道區私人發展有限公司」集9間地產發展商在跑道上的土地，打造香港全新綜合多元化地段，並取名為Park Peninsula。Park Peninsula位於前機場跑道一帶臨海地段，地理位置獨一無二。「Park」意指地段環抱全港最大、約45萬方米(約484萬方呎)之綠化及休憩地帶，配合位處海中央的優勢，猶如海上綠洲；而「Peninsula」即指三面環海的半島，突顯前臨維多利亞港的世界級矜罕地段，是維港唯一的環海綠洲。

上述提及的45萬方米之綠化及休憩地帶包括都會公園、啟德空中花園、啟德郵輪碼頭公園、啟德跑道公園及啟德體育園等，面積堪稱全港第一，較維多利亞公園大2.3倍。Park Peninsula亦鄰近約2.4公里長的啟德河，同時連接約11公里長的海濱長廊及約13公里長的行人及單車共融通道，串連觀塘避風塘及鄰近地區，讓市民可以一邊享用寛敞的休憩用地，一邊享受一望無際的景色。

匯集三大全港之最

Park Peninsula毗鄰的水上活動中心更提供多樣化水上活動，如賽艇、獨木舟及龍舟等；而鄰近港鐵啟德站的商業可建樓面面積逾575萬方呎，當中集合三個全港之最：全港最長「地下購物街」、全港最大百貨「雙子塔 SOGO」及全港最大戶外多用途場地「啟德體育園」。除啟德城中心的大型購物商場外，跑道區的海濱長廊更提供多元化的休閒、飲食及零售店舖，帶來市區罕有的waterfront alfresco living。同時，鄰近的香港兒童醫院設施齊備。Park Peninsula 毗鄰的啟德郵輪碼頭及商業地皮亦帶動香港經濟發展，提供就業機會，更可舉辦世界級表演節目。

另外，Park Peninsula設有「多元組合」模式環保連接系統，擬建設自動行人輸送帶的高架行人步道及跨海行人及單車橋，將連接觀塘及九龍灣兩個地區，並提供一系列的巴士及專線小巴等設施。跑道公園碼頭亦擬籌備成為水上的士上落點，連接中環、西九、尖東、紅磡與啟德，提供便捷、快速及直接的運輸服務。