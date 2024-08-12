啟德維港1號連錄9宗取消交易 合共殺訂近736萬｜新盤撻訂

高峰期入市買家撻大訂潮持續。中國海外發展(688)啟德現樓新盤「維港1號」早前單日連錄9宗撻大訂個案，涉及成交金額逾8,000萬元，眾買家料遭殺訂近736萬元。

據成交紀錄冊顯示，上述單位實用面積介乎330至482方呎，涉及8伙一房及1伙兩房，均於2021年售出，成交價介乎790.8萬至1,252萬元，當時呎價約23,060元至28,155元。最新顯示均於本月9日終止買賣合約，料買家齊撻訂離場，各遭沒收樓價5%或10%訂金，涉及金額由40.1萬至125.2萬元，合計約735.7萬元。

增加最多9.5%額外折扣重售

發展商同步更新價單，為該批撻訂單位新增8%至9.5%的額外折扣，連同另外2伙單位落實於周二(13日)以先到先得形式重售。以1B座27樓F室為例，實用面積330方呎，一房間隔，價單定價983.5萬元，2021年6月推出時提供最高13.5%折扣，折實售價約850.7萬元；現更新價單後提供最高31%折扣，單位折實售價約678.6萬元，即相差近3年，現賣平172.1萬元或約20.2%。