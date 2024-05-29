啟德郵輪碼頭金庸人物陳近南雕塑展開放 恒地：海灣半島冀成本港新地標

由9間發展商聯手成立的非牟利私營公司「啟德跑道區私人發展有限公司」持續支持啟德區Park Peninsula海灣半島藝術文化活動，《俠之大者-金庸百年誕辰紀念》活動已於今年3月中正式揭幕，今日(29日)最新於啟德郵輪碼頭展出由內地藝術家任哲打造的金庸名著《鹿鼎記》要角陳近南的雕塑，即日起免費開放予公眾參觀。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理、Park Peninsula 海灣半島代表韓家輝表示，啟德跑道區發展逐漸成型，鄰近的啟德體育園將於明年上半年啟用，再加上水上活動中心，預計未來將會舉行更多體育盛事、文娛及水上活動。配合每年約有數10萬名旅客的郵輪碼頭，以及現正舉行的金庸人物雕塑展等藝文活動，Park Peninsula海灣半島一帶將會成為本港新地標。
恒地計劃下半年至少推4盤
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，香港地產建設商會兩周前組織拜訪比亞迪深圳市總部及參觀雲巴科技發展，他認為整個系統適合引入作啟德區未來交通接駁配套，希望政府能加快審批並盡快落實興建。
至於差估署公布4月樓價指數錄得上升，韓家輝稱，撤辣後一手成交錄得逾7,400宗，成績理想，雖近期樓市因吸納量足夠多而見平穩，不過下半年隨美國息口見頂，相信樓價繼續有上升空間，集團計劃下半年推出4至5個項目應市。
黃光耀亦表示，相信今年樓價表現平穩向好，集團正積極籌備新項目，下半年繼續有新盤推售。