啟德郵輪碼頭金庸人物陳近南雕塑展開放 恒地：海灣半島冀成本港新地標

啟德郵輪碼頭展出由內地藝術家任哲打造的金庸名著《鹿鼎記》要角陳近南的雕塑，即日起免費開放予公眾參觀。

由9間發展商聯手成立的非牟利私營公司「啟德跑道區私人發展有限公司」持續支持啟德區Park Peninsula海灣半島藝術文化活動，《俠之大者-金庸百年誕辰紀念》活動已於今年3月中正式揭幕，今日(29日)最新於啟德郵輪碼頭展出由內地藝術家任哲打造的金庸名著《鹿鼎記》要角陳近南的雕塑，即日起免費開放予公眾參觀。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理、Park Peninsula 海灣半島代表韓家輝表示，啟德跑道區發展逐漸成型，鄰近的啟德體育園將於明年上半年啟用，再加上水上活動中心，預計未來將會舉行更多體育盛事、文娛及水上活動。配合每年約有數10萬名旅客的郵輪碼頭，以及現正舉行的金庸人物雕塑展等藝文活動，Park Peninsula海灣半島一帶將會成為本港新地標。