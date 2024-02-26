啟德零售館今年下旬落成 商舖出租率近70% 潮流運動品牌及人氣食肆將進駐

「啟德零售館」最快於今年下旬落成，以配合園區各主要設施於2025年上半年啟用。

隨着啟德體育園主場館外牆面板完成安裝，建造工程進入最後階段，新世界發展(017)旗下K11集團宣布，由其負責租務代理及營運的「啟德零售館」最快於今年下旬落成，以配合園區各主要設施於2025年上半年啟用。啟德零售館將雲集超過200間店舖，目前商舖出租率已接近70%，三大亮點包括頂尖運動學院進駐、運動遊樂競技等嶄新體驗，加上獲多個潮流運動品牌進駐，以及由逾70間人氣食肆組成的九龍東最強「美食海灣」，將為本港市民及旅客帶來香港獨有的「運動遊樂」購物休閒體驗。

啟德零售館總樓面面積接近70萬方呎，主建築共三座，每座最多有5層，由700米長的體育大道與園區相連接，啟用後將成為全港最大運動體驗及購物遊樂新地標。為配合啟德體育園發展方針，啟德零售館將會引入香港慶熙跆拳道、香港專業空手道訓練學校、香港專業花式跳繩學校等多間頂尖運動學院，並邀得曾三度獲世界冠軍的花式跳繩教練文家駒、速度滾軸溜冰香港最佳速度運動員及英國速度滾軸溜冰前國家紀錄保持者袁嘉曦，以及2010亞運空手道銅牌得主李嘉維等星級運動員親授課程，為運動愛好者提供國際級訓練平台。

啟德零售館總樓面面積接近70萬方呎，主建築共三座，每座最多有5層，由700米長的體育大道與園區相連接。

零售館銳意拓展嶄新「運動遊樂」商業模式，當中三分一商戶提供與運動及遊樂相關的零售體驗。零售館亦設有Epicland歷奇王國、遊樂競技場NAMCO、同時提供全港最高17.5米高的有蓋攀石牆，以及設有40條球道的保齡球場供公眾租用，適合大人小朋友一同玩樂。

九龍東最強美食海灣

此外，啟德零售館將帶來佔地32,000方呎、飽覽維港海景的九龍東最強美食海灣，匯聚逾70間人氣食肆，為九龍東之最。零售館亦提供近20,000方呎的美食廣場，引入多間中、日、韓、東南亞及歐美多國美食餐廳。