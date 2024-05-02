啟德「柏蔚森」提供1305伙 第1期最快季內推出｜新盤登場

新世界發展營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，項目戶型涵蓋一房至三房，主打兩房單位，銷售部署進行得如火如荼，最快季內推售第1期「柏蔚森I」，提供291伙，預計關鍵日期為2025年8月30日，樓花期長約16個月。

何家欣指，「柏蔚森」為集團「PAVILIA COLLECTION」系列首個進駐九龍市區的大型住宅發展項目，以「森林浴」概念打造，寓意讓自己沐浴在森林的氣氛中，料受專才、年輕家庭客及投資客追捧。

何家欣指，「柏蔚森」為集團「PAVILIA COLLECTION」系列首個進駐九龍市區的大型住宅發展項目，以「森林浴」概念打造。(陳奕釗攝)

遠東發展地產總裁方文昌稱，「柏蔚森」位於跑道區前端，擁覽開揚海景，受惠撤辣政策，該區3月新盤成交已錄得500宗，吸金突破百億元，加上美國聯儲局再度維持利息不變，即息口上升空間不大，料本港樓市下半年企穩向好，利好項目銷售。

項目地皮兩度易手

資料顯示，項目位處的第4B區4號地皮曾兩度易手，最初由潘蘇通旗下高銀金融(530)於2018年擊敗6家財團以89.07億元成功投得；之後於2020年7月，地皮以70.4億元蝕沽予內地商人陳壯榮，並獲佳兆業(1638)確認入股。及至2021年11月，再由新世界發展及遠東發展以79.5億元購入該幅地皮，以最高可建樓面約57.47萬方呎計算，每方呎樓面地價約1.38萬元。