啟德DOUBLE COAST I單日連沽3伙 吸金2500萬元｜新盤成交

受惠減息及「綠色集體運輸」提早落成帶動，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」備受熱捧，新年伊始再錄3宗連環成交，套現2,500.1萬元。

售出單位包括第3座18樓B室，三房一套(開放式廚房)間隔，實用面積627方呎，成交價1,296.6萬元，呎價20,679元。以及第3座9樓K室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積437方呎，成交價753.3萬元，呎價17,238元。

另第3座9樓G室，開放式間隔，實用面積265方呎，成交價450.2萬元，呎價16,989元。據悉，買家均鍾情項目坐擁九龍灣畔Inner Harbour 、世界級海濱長廊盛景，同時深受項目的優越質素及逾7.9萬方呎Club Sydney 及園林吸引；加上擁「啟德綠色集體運輸系統」加快建設的黃金潛力，故參觀現樓後把握先機入市。