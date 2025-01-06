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地產
2025-01-06 17:54:32

啟德DOUBLE COAST I單日連沽3伙 吸金2500萬元｜新盤成交

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啟德DOUBLE COAST I單日連沽3伙 吸金2500萬元｜新盤成交

「DOUBLE COAST I」錄3宗連環成交，套現2500.1萬元。(資料圖片)

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受惠減息及「綠色集體運輸」提早落成帶動，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」備受熱捧，新年伊始再錄3宗連環成交，套現2,500.1萬元。

售出單位包括第318B室，三房一套(開放式廚房)間隔，實用面積627方呎，成交價1,296.6萬元，呎價20,679元。以及第39K室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積437方呎，成交價753.3萬元，呎價17,238元。

另第39G室，開放式間隔，實用面積265方呎，成交價450.2萬元，呎價16,989元。據悉，買家均鍾情項目坐擁九龍灣畔Inner Harbour 、世界級海濱長廊盛景，同時深受項目的優越質素及逾7.9萬方呎Club Sydney 及園林吸引；加上擁「啟德綠色集體運輸系統」加快建設的黃金潛力，故參觀現樓後把握先機入市。

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「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成。

即睇啟德DOUBLE COAST第1期最新資訊 (House730)

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