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2024-12-06 10:50:00

啟德DOUBLE COAST I連沽2伙 周六舉辦聖誕派對及升學置業講座｜新盤動態

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啟德DOUBLE COAST I連沽2伙 套現逾1260萬｜新盤動態

「DOUBLE COAST I」周四(5日)連錄2宗成交，吸金1,262.6萬元。(資料圖片)

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啟德現樓銷情熾熱，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST I」周四(5)連錄2宗成交，吸金1,262.6萬元。

成交單位包括第310G室，開放式間隔，實用面積265方呎，以451.2萬元售出，呎價17,026元；另第53A室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積427方呎，成交價811.4萬元，呎價19,002元。

據悉，買家鍾情項目坐擁九龍灣畔Inner Harbour 、世界級海濱長廊盛景，更可享城中難求低密生活；加上坐擁「啟德綠色集體運輸系統」加快建設的黃金潛力，故參觀現樓後把握先機入。

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活動現場設聖誕裝飾打卡位

發展商表示，項目將於本周六(7)下午2時半至6時舉行「聖誕爵士樂派對X升學置業專題講座」，一系列精彩活動，包括有現場樂隊譜奏聖誕及爵士樂章，感受滿滿聖誕氣氛；「升學置業專題講座」邀請英國升學專家Hopeland Academic創辦人大衛叔叔及仲量聯行資深董事李遠峰為大家專業剖析香港優質教育及升學策略及減息後置業新策略

以及「親子迷你松果聖誕樹工作坊」讓家長與小朋友一起製作迷你松果聖誕樹，為佳節倍添難忘時光。現場更設多個聖誕裝飾打卡位，並提供精緻美饌及清新特飲供參觀人士享用。

「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。

即睇啟德DOUBLE COAST第1期最新資訊 (House730)

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