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地產
2024-05-29 19:38:03

啟德MIAMI QUAY I單日連售5伙 吸金逾6800萬｜新盤成交

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啟德MIAMI QUAY I單日連售5伙 吸金逾6800萬｜新盤成交

「MIAMI QUAY I」自現樓登場後不足3星期速售30伙，套現逾3.7億元。(資料圖片)

啟德PARK PENINSULA海灣半島今日(29)迎來《俠之大者-金庸百年誕辰紀念》活動展覽登陸，帶動由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA新盤「MIAMI QUAY I」連錄5宗成交，套現約6,805.2萬元。

是批成交單位實用面積由317716方呎，涵蓋一房至三房間隔，成交價由757.9萬至1,839.3萬元，呎價介乎23,908元至25,688元。最高成交售價及呎價單位為第120A室，三房一套連工作間連洗手間間隔，實用面積716方呎。

據悉，項目自現樓登場後獲買家熱烈追捧，不足3星期速售30伙，套現逾3.7億元。「MIAMI QUAY I」由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中以兩房為主，佔單位總數約50%，一房戶佔約35%。

SEASONS系列單日錄2宗 兩房649.8萬售出｜新盤成交

整個SEASONS系列至今售出758伙，套現逾47.7億元。(資料圖片)

SEASONS系列售出3伙

另外，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「SEASONS系列」今日連錄3宗成交，包括「SEASONS PLACE」第3B55B室，兩房間隔，實用面積449方呎，以690.1萬元售出，呎價約15,370元。

PARK SEASONS」售出2伙，包括第2A26A室，兩房開放式廚房間隔，實用面積448方呎，成交價674.7萬元，呎價約15,060元。以及第2A41B室，兩房梗廚間隔，實用面積496方呎，成交價753.2萬元，呎價約15,185元。據悉，整個SEASONS系列至今售出758伙，套現逾47.7億元。

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「SEASONS PLACE」由兩座住宅大樓(3A及3B)組成，合共提供650伙，單位戶型涵蓋一房至三房，另設平台特色戶及頂層特色戶，實用面積介乎282至665方呎，項目預計關鍵日期為2025年10月31日。

PARK SEASONS」屬日出康城第12期的第2座，細分為2A及2B兩翼，提供685伙，全為一房及兩房間隔，另設平台及頂層特色戶，實用面積介乎277至537方呎，預計關鍵日期為2025年11月30日。

即睇日出康城SEASONS PLACE最新資訊 (House730)

即睇日出康城PARK SEASONS最新資訊 (House730)

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