啟德MIAMI QUAY I單日連售5伙 吸金逾6800萬｜新盤成交

啟德PARK PENINSULA海灣半島今日(29日)迎來《俠之大者-金庸百年誕辰紀念》活動展覽登陸，帶動由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA新盤「MIAMI QUAY I」連錄5宗成交，套現約6,805.2萬元。

是批成交單位實用面積由317至716方呎，涵蓋一房至三房間隔，成交價由757.9萬至1,839.3萬元，呎價介乎23,908元至25,688元。最高成交售價及呎價單位為第1座20樓A室，三房一套連工作間連洗手間間隔，實用面積716方呎。

據悉，項目自現樓登場後獲買家熱烈追捧，不足3星期速售30伙，套現逾3.7億元。「MIAMI QUAY I」由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中以兩房為主，佔單位總數約50%，一房戶佔約35%。