啟德MIAMI QUAY I夥利嘉閣推國慶置業優惠 送總值$88880星級餐飲禮券｜新盤優惠

由會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德現樓新盤「MIAMI QUAY I」已屆現樓，為配合發展商的銷售部署，利嘉閣地產特別為「MIAMI QUAY I」推出國慶置業優惠，由即日起至今年10月15日，凡經該行購買「MIAMI QUAY I」一手單位的首10名買家可獲「星級餐飲禮券」，每個優惠名額約8,888元，總值約88,880元。

利嘉閣地產九龍區高級首席營業董事歐偉倫稱，「MIAMI QUAY I」位於啟德跑道區維港新核心PARK PENINSULA之上，項目以國際著名海濱都會邁阿密為設計藍本，前迎遼闊遊艇海景、臨海泳池及藝術園林三重盛景，加上設有逾7.5萬方呎住客會所及藝術園林，盡享寫意生活。物業戶型多樣化，由單身貴族熱愛的開放式戶，至矜罕的頂層連天台特色戶，足以滿足追求高質生活品味的各類買家需要。此外，「MIAMI QUAY I」更享重點鉅建「啟德智慧綠色集體運輸系統」，未來迅速連接港鐵啟德站，發展潛力更是看高一線。