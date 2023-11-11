啟德MONACO系列單日連沽7伙 成交呎價高見3萬元｜新盤成交

「置優越1088付款計劃」提供長達1,088天的成交期，即近3年，買家最快可於簽署臨約60天後，繳付相當於20%樓價金額，另加按金，即可享先住後付優惠。已支付的租金可直接用於支付部分成交金額之餘額。此外，買家亦根據需要選擇提前成交，即於120天至360天內付清成交金額，更可享5.5%至9%樓價回贈。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，此計劃旨在提供靈活的付款方式，助買家更輕鬆入市。

即睇啟德GRANDE MONACO最新資訊 (House730)

即睇啟德MONACO最新資訊 (House730)

即睇啟德MONACO ONE最新資訊 (House730)