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地產
2023-11-11 11:00:00

啟德MONACO系列單日連沽7伙 成交呎價高見3萬元｜新盤成交

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MONACO

啟德MONACO系列單日連沽7伙。

會德豐地產周一(6)宣布推出全新付款辦法「置優越1088付款計劃」，於周五(10)首日生效，啟德「MONACO」系列即連錄7宗成交個案，成交價介乎1,031.8萬至1,822.6萬元，成交呎價介乎23,720元至30,437元，總成交金額超過1億元。

會德豐指，大部分買家為內地專才，鍾情啟德屋苑樓齡新及項目單位間隔實用，當中6宗來自「MONACO MARINE」，其中低座D3A室，實用面積728方呎，屬三房梗廚單位，成交價1,822.6萬元，呎價約25,036元。

至於「MONACO ONE」售出2A38E室，實用面積483方呎，另連407方呎平台，屬兩房間隔，成交價1,470.1萬元，呎價約30,437元。

「置優越1088付款計劃」提供長達1,088天的成交期，即近3年，買家最快可於簽署臨約60天後，繳付相當於20%樓價金額，另加按金，即可享先住後付優惠。已支付的租金可直接用於支付部分成交金額之餘額。此外，買家亦根據需要選擇提前成交，即於120天至360天內付清成交金額，更可享5.5%9%樓價回贈。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，此計劃旨在提供靈活的付款方式，助買家更輕鬆入市。

即睇啟德GRANDE MONACO最新資訊 (House730)

即睇啟德MONACO最新資訊 (House730)

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