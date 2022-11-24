啟德Park Peninsula中文命名為「海灣半島」 下月舉行慈善維港遊

「海灣半島」地理位置得天獨厚，「海灣」意指在這個全新綜合多元化地段，集休閒娛樂、體育、酒店旅遊、商業及住宅於一身，倚傍優美的維港海岸線，坐擁維港兩岸海景，尊享世界級的海灣生活；「半島」則形容三面環海的獨特地形，突顯位處海中央的優勢，與英文名稱「Park Peninsula」互相呼應，勢成維港之上的矜罕環海綠洲。

今年7月中由9間發展商聯手成立的非牟利私營公司「啟德跑道區私人發展有限公司」，將啟德跑道區打造為全新綜合多元化地段「Park Peninsula」，今日(24日)公布中文名稱為「海灣半島」，而地段標誌亦首度登場，寓意展開一個全新里程。

「海灣半島」的標誌以海、陸為設計主軸，展現地段的獨特優勢。標誌下方的直線象徵跑道區的海岸線，海浪代表維多利亞港，以展示「海灣半島」位處海中央，三面環海的地理優勢；海岸線上的長方形則象徵海中之城，尊享世界級的海灣生活。另外，標誌以墨藍色作主調，突顯「海灣半島」傲踞尊貴舒適的優越地段，坐擁海天一色的景致。

舉辦慈善活動連繫社區

啟德跑道區私人發展有限公司履行社會企業責任，將於下月上旬舉行「海灣半島．冬日見未來」慈善維港遊，邀請保良局超過200位兒童及其家人免費乘坐觀光船同遊維港。藉著有趣又有意義的家庭日，並於新冠肺炎疫情持續的日子，以行動帶來歡樂及鼓勵，活動可讓受惠兒童及其家庭一邊欣賞維多利亞港兩岸優美的景致，一邊了解香港及啟德跑道區(前香港啟德機場)的知識和歷史，為社區凝聚正能量。

「Park Peninsula海灣半島」環抱約45萬方米(約484萬方呎)之綠化及休憩地帶，包括都會公園、啟德空中花園、啟德郵輪碼頭公園、啟德跑道公園及啟德體育園等，面積堪稱全港第一，帶來可持續的綠色及休閒娛樂生活體驗。「海灣半島」更連接行人及單車共融通道，貫穿觀塘及鄰近地區，讓市民可以享用寛敞的休憩用地的同時，亦可享受一望無際的海景。毗鄰的水上活動中心提供多樣化水上活動，海濱長廊更設有多元化的休閒、飲食及零售店舖；連同「地下購物街」、「啟德體育園」及「雙子塔SOGO」等全新配套，打造多姿多彩的都市海濱生活。