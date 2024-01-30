啟德SOGO｜The Twins雙子匯9月開幕 崇光百貨進駐

利福國際執行董事劉今蟾表示對啟德的發展充滿信心，認為將成為下一個世界級社區，並有助推動香港經濟增長，「The Twins雙子匯」成為啟德活化計劃的重點項目之一，項目建築面積約110萬平方呎，將為此新發展區提供最大的零售空間，提升附近居民的生活體驗，並同時吸引其他區的居民及遊客。

「The Twins雙子匯」項目以創新為核心，其獨特的雙幢式建築設計優化了空間的使用效率，同時為租戶提供了極大的靈活性。項目能夠容納各種業務營運方式，從期間限定店到大型概念店的多元化經營模式。兩座大樓都採用了創新的室內設計，並特別設置了動態活動區域。

崇光香港店務經理澤田信二表示，深信這是一個絕佳機會將崇光百貨標誌性的日本零售傳統提升到更高的水平。隨著崇光百貨進駐The Twins 雙子匯Tower I，同時將業務範圍擴展至九龍東，並繼續專注進一步提升購物體驗。