啟德THE HENLEY更新兩種付款方法 夥中原送總值10萬元郵輪假期禮券｜新盤優惠

由恒基地產(012)發展的啟德「THE HENLEY」今日（(23日)宣布更新兩個付款方法，折扣最高皆可達12.5%。此外，「THE HENLEY」夥拍中原地產推出聖誕優惠，由即日起至12月31日，經中原購入「THE HENLEY」指定單位的首5名買家，均可獲贈雙人郵輪假期禮券，價值20,000元，優惠總值高達100,000元。
設提前付清樓價現金回贈
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，有見《施政報告》後外地人才對「THE HENLEY」的查詢增加，現更新兩種付款方法。其中「先住後付」360天現金付款辦法，提供基本3%售價折扣，準買家若提前在120天內付清樓價，可享9.5%的現金回贈；另「先住後付」720天現金付款辦法，除可享基本售價折扣1%外，若提前280天內付清全價，可獲11.5%現金回贈。兩種付款方式均接受買家繳付樓價1%後申請提早入住。
林達民稱，不擔心同區新盤現樓競爭，並正積極考慮優質買家需求。
陳永傑：料全月錄600宗一手成交
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，自政府上月底落實為樓市「減辣」後，整體交投氣氛已見好轉，加上美國暫不加息，買家置業信心亦明顯轉強，交投步伐持續加快，發展商亦不敢怠慢，加快推盤步伐，且多採先求量的低開策略，成功吸引買家入市，本月一手成交量暫錄約450宗，對比上月同期急增2.1倍，料全月一手成交可達600宗，按月倍增；成交量回升，料樓價短期內將成功尋底。