啟德THE HENLEY更新兩種付款方法 夥中原送總值10萬元郵輪假期禮券｜新盤優惠

由恒基地產(012)發展的啟德「THE HENLEY」今日（(23日)宣布更新兩個付款方法，折扣最高皆可達12.5%。此外，「THE HENLEY」夥拍中原地產推出聖誕優惠，由即日起至12月31日，經中原購入「THE HENLEY」指定單位的首5名買家，均可獲贈雙人郵輪假期禮券，價值20,000元，優惠總值高達100,000元。

設提前付清樓價現金回贈 恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，有見《施政報告》後外地人才對「THE HENLEY」的查詢增加，現更新兩種付款方法。其中「先住後付」360天現金付款辦法，提供基本3%售價折扣，準買家若提前在120天內付清樓價，可享9.5%的現金回贈；另「先住後付」720天現金付款辦法，除可享基本售價折扣1%外，若提前280天內付清全價，可獲11.5%現金回贈。兩種付款方式均接受買家繳付樓價1%後申請提早入住。 林達民稱，不擔心同區新盤現樓競爭，並正積極考慮優質買家需求。