啟德Victoria Blossom矚目 長實蛇年5盤列陣 涉逾2700伙

隨著農曆新年假期完結，發展商積極部署展開蛇年銷售攻勢。長江實業集團(1113)昨公布計劃推出5個新盤、涉及逾2,700伙，當中包括於去年11月獲批預售樓花同意書的啟德「Victoria Blossom」第1期，將提供307伙，早前曾透露項目預計將成為集團今年「頭炮」，定價將參考維港兩岸擁有維港海景的新盤呎價。
長實營業部副首席經理楊桂玲指，除啟德「Victoria Blossom」外，其他部署推出項目有黃竹坑「Blue Coast」第1及2期、港島波老道2期、元朗錦田北錦泰街及與市建局合作的土瓜灣項目。她稱，集團旗下項目持續錄得成交，相信減息及政府推行的措施等利好因素有助增強市民入市信心，看好蛇年樓市暢旺。
資料顯示，「Victoria Blossom」位於啟德跑道區，分兩期發展，第1期預計於2027年2月底落成，樓花期長約25個月。發展商曾透露，第1期單位戶型料涵蓋一房至三房，賣點之一擁維港海景，定價參考維港兩岸擁有維港海景的新盤呎價。截至上月，長實仍未為第2期項目申請預售。
恒地一部月內推「Belgravia Place」2期
另一龍頭發展商恒基地產(012)，恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民稱，其部門年內最少推出6個項目應市，涉約1,700伙。打頭陣為長沙灣「Belgravia Place」第2期，提供248伙，最快月內開售。緊接第二季擬推土瓜灣道72號項目，分兩期發展共逾800伙。其他包括大埔「迎林」、西半山衛城道項目、紅磡MIDTOWN SOUTH C1期項目及油麻地廟街項目。
滙都II加推98伙 周六發售
泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都II」昨以「新春驚喜價」加推4號價單共98伙，包括12伙一房、80伙兩房及6伙三房，實用面積338至490方呎。扣除最高折扣14.5%，折實價337.59萬至562.93萬元，折實呎價約9,300至12,312元。入場單位為第5座1樓B02室一房，實用面積338方呎，折實呎價9,988元；而全數98伙將於周六上午11時以先到先得形式發售。