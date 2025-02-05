啟德Victoria Blossom矚目 長實蛇年5盤列陣 涉逾2700伙

長實昨舉行新春團拜活動，楊桂玲等帶領部門仝人及地產代理高層出席。

隨著農曆新年假期完結，發展商積極部署展開蛇年銷售攻勢。長江實業集團(1113)昨公布計劃推出5個新盤、涉及逾2,700伙，當中包括於去年11月獲批預售樓花同意書的啟德「Victoria Blossom」第1期，將提供307伙，早前曾透露項目預計將成為集團今年「頭炮」，定價將參考維港兩岸擁有維港海景的新盤呎價。

長實營業部副首席經理楊桂玲指，除啟德「Victoria Blossom」外，其他部署推出項目有黃竹坑「Blue Coast」第1及2期、港島波老道2期、元朗錦田北錦泰街及與市建局合作的土瓜灣項目。她稱，集團旗下項目持續錄得成交，相信減息及政府推行的措施等利好因素有助增強市民入市信心，看好蛇年樓市暢旺。

資料顯示，「Victoria Blossom」位於啟德跑道區，分兩期發展，第1期預計於2027年2月底落成，樓花期長約25個月。發展商曾透露，第1期單位戶型料涵蓋一房至三房，賣點之一擁維港海景，定價參考維港兩岸擁有維港海景的新盤呎價。截至上月，長實仍未為第2期項目申請預售。

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