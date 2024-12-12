喜．揚加推30伙 折實最平360.5萬 下周一開售｜深水埗新盤

喜雋發展旗下深水埗單幢式新盤「喜．揚」今日(12日)加推第3號價單，涉及30伙，實用面積介乎205至391方呎，戶型涵蓋開放式至兩房。發展商同時上載全新銷售安排，全數30伙落實下周一(16日)發售，當中有9伙為連租約出售。

據價單顯示，單位定價由400.59萬至738.99萬元，呎價介乎17,570元至21,000元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由約360.53萬至約665.09萬元，折實呎價介乎15,813至18,900元。

最低售價及呎價單位同為6樓D室，實用面積228方呎，開放式間隔，折實售價約360.53萬元，折實呎價15,813元。