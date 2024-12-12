喜．揚加推30伙 折實最平360.5萬 下周一開售｜深水埗新盤

喜雋發展旗下深水埗單幢式新盤「喜．揚」今日(12日)加推第3號價單，涉及30伙，實用面積介乎205至391方呎，戶型涵蓋開放式至兩房。發展商同時上載全新銷售安排，全數30伙落實下周一(16日)發售，當中有9伙為連租約出售。
據價單顯示，單位定價由400.59萬至738.99萬元，呎價介乎17,570元至21,000元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由約360.53萬至約665.09萬元，折實呎價介乎15,813至18,900元。
最低售價及呎價單位同為6樓D室，實用面積228方呎，開放式間隔，折實售價約360.53萬元，折實呎價15,813元。
3伙定價下調17%
發展商同時更新1號價單，將3伙下調定價約17%，分別為15樓B室、16樓B室及8樓E室。其中16樓B室，實用面積205方呎，開放式間隔，原先定價479.3萬元，最新為397.49萬元，減幅81.81萬元或約17%，呎價由23,380元降至19,390元。
另外，該盤下周一推出2伙招標，分別為5樓E室及25樓A室。
⇊喜．揚15樓A室一房連平台戶及15樓D室開放式戶⇊
「喜．揚」提供83伙，實用面積由183至429方呎，涵蓋開放式至兩房間隔，當中開放式單位共50伙，佔全盤約六成。項目樓高21層，當中住宅樓層佔18層，基座商場設於地下及1樓，住客休閒設施設於2樓。