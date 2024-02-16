喜．揚最高折扣增至28.5% 變相減價逾兩成 入場價323.68萬起｜深水埗新盤

龍年來臨，發展商積極增設優惠促銷，喜雋發展旗下深水埗「喜．揚」周五(16日)更新價單，最高總折扣由7%增至28.5%，新增優惠包括選用90天付款計劃，可享樓價18%折扣，選用180天付款計劃可享樓價17%折扣；以及購買指定單位7樓B室可享樓價3.5%折扣，購買10樓A室可享樓價3.2%折扣。
下周六展開新一輪推售
喜雋發展代表張兆榮表示，項目將於下周六（24日）展開新一輪推售，該批單位按最高28.5%折扣計，折實入場價323.68萬元，最低呎價15,284元。以7樓B室為例，開放式間隔，實用面積204方呎，價單定價為452.7萬元，原折實售價為421萬元；現按最高折扣28.5%計，折實售價為323.68萬元，變相減價97.32萬元或23.1%。
另外，項目周三(15日)突上載最新銷售安排，落實於下周一(19日)招標13伙，實用面積205至391方呎。項目開售迄今累沽14伙，套現約8,000萬元。
定價較同區二手最多折讓15%
另外，中原地產西九龍資深營業董事林偉文表示，「喜‧揚」為區內提供83個單位，一直是上車客晉身業主的首選。根據市場資訊，新價單中訂價比同區二手新晉屋苑有近10至15%折讓，更與其他區內新盤貨尾成交價低約25%。