喜．揚最高折扣增至28.5% 變相減價逾兩成 入場價323.68萬起｜深水埗新盤

另外，項目周三(15日)突上載最新銷售安排，落實於下周一(19日)招標13伙，實用面積205至391方呎。項目開售迄今累沽14伙，套現約8,000萬元。

定價較同區二手最多折讓 15%

另外，中原地產西九龍資深營業董事林偉文表示，「喜‧揚」為區內提供83個單位，一直是上車客晉身業主的首選。根據市場資訊，新價單中訂價比同區二手新晉屋苑有近10至15%折讓，更與其他區內新盤貨尾成交價低約25%。