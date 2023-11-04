單位直擊｜九龍塘窩打老道156號C號屋招標放售 面積逾6000呎｜多圖

九龍塘位於九龍半島西部，屬九龍市區罕有低密度發展區，以平房及別墅為主，環境清幽，旺中帶靜。區內有不少私人會所，如九龍仔業主會及九龍塘會，為達官貴人休閒或促進商業合作的平台，亦是尊貴身份象徵。盤源稀缺，長年受買家垂青。 該區交通網絡四通八達，港鐵九龍塘站是東鐵綫及觀塘綫的一個核心轉車站，前往港九新界各區也非常方便。區內有一個著名的大型商場「 又一城」，充分滿足區內消閑需求，盡顯區內動靜皆宜的舒適生活環境。

九龍塘有多間歷史悠久及頂尖的學校，如拔萃書院，喇沙書院，嘉諾撒聖家學校，瑪利諾修院學校，為名牌學府的集中地；區內幾所大學，如城市大學、理工大學及浸會大學，以及名多間國際學校均在舉步之間。窩打老道156號正位於41校網，學術氣息彌漫四周。另外，區內亦有高級私家醫院 「香港浸信會醫院」為居民提供便捷的醫療服務。

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