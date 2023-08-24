單位直擊｜女兒生日慈父買樓做禮物 新葵芳花園兩房跌穿「5球」成交｜多圖

單位於本月中以560萬元放盤，日前降價至530萬元，買家大膽還價至485萬元，雙方議價後，最終以495萬元成交，較原本叫價減65萬元或約11.6%。許偉業指，是次為屋苑今年第2宗低於500萬元成交，對上為同座低層05室，實面積同為400方呎，2月份以495萬元售出。

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園A座低層04室，實用面積約400方呎，兩房間隔。從提供的相片可見，單位已交吉，內櫳有企理裝修，整體保養不俗，外望城市景。

二手樓價回軟，交投低迷下個別屋苑造價失守關鍵水平。新葵芳花園新近錄得一宗兩房單位成交，造價跌穿「5球」，代理指為屋苑今年第二宗「4字頭」買賣，新買家為一名慈父，見女兒生日決定給予驚喜，買樓做生日禮物。

買家一周前原出價 490 萬買葵芳閣

據了解，買家原定一星期前出價490萬元購買毗鄰的葵芳閣單位，惟遭業主婉拒，該單位亦於數天前以498萬元售出。買家隨後睇中上述單位，最終成功議價購入單位，為昨日(23日)生日的女兒送上生日禮物。

原業主感樓市有機下行 決定止賺離場

原業主為長線投資者，於2009年12月以189萬元購入單位，見買家誠意十足，心感樓市未來有機會下行，最終決定止賺離場，持貨約13年多，帳面獲利306萬元，單位期內升值約1.6倍。

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