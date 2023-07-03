單位直擊｜將軍澳港鐵站上蓋屋苑兩房738萬易手 持貨4年蝕使費離場

新盤搶去市場焦點，二手交投明顯受壓，即使港鐵站上蓋屋苑，亦難逃蝕讓命運。港鐵調景嶺站上蓋、將軍澳都會駅新近錄得一宗二手成交，原業主以738萬元沽出兩房，持貨4年帳面僅賺10萬元，計及使費，料倒蝕約32萬元離場。

中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，都會駅2期城中駅9座低層E室，實用面積513方呎，兩房間隔，坐向西北。從單位相片可見，內櫳有簇新裝修，保養企理，外望市景。

單位於今年3月以780萬元放售，最終以738萬元易手，減幅42萬元或約5.4%，呎價約14,386元。原業主於2019年以728萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面僅賺10萬元，單位期內升值約1.4%。計及使費，恐倒蝕約32萬元離場。

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