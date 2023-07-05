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2023-07-05 17:50:00

單位直擊｜將軍澳租賃活躍 南豐廣場、安寧花園各錄靚裝靚景戶成交

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將軍澳南豐廣場靚裝靚景三房戶，最新以2.05萬元租出，呎租近34元。(資料圖片)

將軍澳南豐廣場靚裝靚景三房戶，最新以2.05萬元租出，呎租近34元。(資料圖片)

不少人租樓的其中一個要求是，單位要有新淨企理裝修，方便即租即住，如單位同時擁有開揚靚景，就更容易獲租客垂青。將軍澳區近月租賃交投活躍，其中私樓南豐廣場及居屋安寧花園，新近各錄附有靚裝及靚景戶租賃成交個案。

南豐廣場靚裝三房 減租1千即租出

世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，最新錄南豐廣場6座中層B室租賃成交，單位實用面積605方呎，採三房間隔，附有極新淨裝修，外望開揚翠綠園景和樓景。單位業主於日前放租叫價21,500元，新近減價1,000元，由區外租客以每月20,500元承租，呎租33.9元。而業主於今年1月以730萬買入物業作收租用途，現可享租金回報超過3.3厘。

將軍澳南豐廣場6座中層B室相片

客廳屬鑽石型設計，附落地玻璃窗，室內光猛開揚。(代理提供) 大廳間隔不算四正，勝在闊落見使。(代理提供) 單位為三房設計，全屋裝修十分新淨。(代理提供) 主人房面積闊落，裝修簇新雅緻。(代理提供) 單位睡房間隔實用，景觀亦開揚。(代理提供) 浴室為原裝發展商裝修，保養新淨。(代理提供)
將軍澳居屋安寧花園獲外區客以1.35萬元承租兩房單位，業主租金回報高近25厘。(資料圖片)

將軍澳居屋安寧花園獲外區客以1.35萬元承租兩房單位，業主租金回報高近25厘。(資料圖片)

居屋安寧花園兩房 回報高近25

另外，將軍澳居屋安寧花園亦獲外區租客承租。魏仕良稱，租出單位為安寧花園5座中層H室，實用面積431方呎，屬兩房設計，附有企理新淨裝修，景觀則望開揚清靜公園及球場景。據悉，業主於上星期才將單位放租，開價14,500元，不久即獲外區租客議價，並以13,500元承租，呎租31.3元，原業主則於2003年以連地價65萬元購入物業至今，是次租出可獲高達24.9厘租金回報。

將軍澳安寧花園5座中層H室相片

單位景觀開揚清幽，望全公園及球場景。(代理提供) 單位樓底頗高，間隔非常四正。(代理提供) 廚房採趟門設計，實用美觀。(代理提供) 單位經過翻新，整體裝修新淨實用。(代理提供) 睡房空間闊落。(代理提供)
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