單位直擊｜將軍澳租賃活躍 南豐廣場、安寧花園各錄靚裝靚景戶成交

不少人租樓的其中一個要求是，單位要有新淨企理裝修，方便即租即住，如單位同時擁有開揚靚景，就更容易獲租客垂青。將軍澳區近月租賃交投活躍，其中私樓南豐廣場及居屋安寧花園，新近各錄附有靚裝及靚景戶租賃成交個案。

南豐廣場靚裝三房 減租 1 千即租出 世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，最新錄南豐廣場6座中層B室租賃成交，單位實用面積605方呎，採三房間隔，附有極新淨裝修，外望開揚翠綠園景和樓景。單位業主於日前放租叫價21,500元，新近減價1,000元，由區外租客以每月20,500元承租，呎租33.9元。而業主於今年1月以730萬買入物業作收租用途，現可享租金回報超過3.3厘。 將軍澳南豐廣場6座中層B室相片