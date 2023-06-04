單位直擊｜居屋升值勝私樓？將軍澳翠嶺峰高層戶5年帳賺164萬轉手

二手交投淡靜，私樓蝕讓個案持續出現，當中不乏5年前入市的業主，不過同期的居屋業主仍能獲利離場，且幅度可觀。將軍澳半新居屋翠嶺峰一個高層單位，雖然累減約143萬元沽貨，但持貨5年帳面賺164.2萬元。

中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，上址為翠嶺峰高層D室，實用面積約450方呎，兩房間隔。從相片可見，單位內籠有企理裝修，由於位處高層，外望景觀相當開揚。

據悉，單位於今年4月以700萬元(未補地價)放售，最終以557萬元(未補地價)易手，減幅143萬元或約20.4%，呎價約12,378元。伍錦基稱，屋苑對上一個同類單位成交為中層B室，實用面積同為450方呎，上月以558萬元(未補地價)售出，呎價約12,400元。