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地產
2023-08-06 16:59:35

單位直擊｜屯門區租務旺 新屯門中心高層兩房靚裝戶 同屋苑租客1.1萬承租

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近月屯門區租賃交投熱鬧，其中新屯門中心兩房高層河景靚裝戶，以1.1萬元租出，呎租近24元。(資料圖片)

近月屯門區租賃交投熱鬧，其中新屯門中心兩房高層河景靚裝戶，以1.1萬元租出，呎租近24元。(資料圖片)

今年暑假傳統租賃旺季，各區租賃交投持續有增無減，其中屯門區新近連錄多宗租務成交。祥益地產區域董事黃慶德表示，新屯門中心8座高層B室，單位實用面積462方呎，屬兩房間隔，新近以11,000元租出，平均呎租23.8元。據了解，新租客為同屋苑租客，睇中上址單位位於高層，景觀望超開揚屯門河景及市景，兼且附有新淨企理裝修，可即租即住，故快速承租。從代理提供的相片可見，單位裝修簇新企理，附有小量傢電；又因位處高層，外望無遮擋開揚屯門河景，室內日照充裕，居住環境清靜舒服。

新屯門中心8座高層B室租盤相片

單位外望屯門河景及市景，視野十分開揚。(代理提供) L型大廳闊大見使，光線亦充沛。(代理提供) 闊落的客廳，裝修新淨雅緻。(代理提供) 飯廳一邊設有置頂大儲物櫃，實用美觀。(代理提供) 白色組合廚櫃新淨整潔，備餐區亦空間充足。(代理提供) 主人房以開揚樓景為主。(代理提供) 睡房亦可望河景。(代理提供) 明廁浴室裝修整潔企理。(代理提供)

邁亞美海灣中層兩房月租1.08

屯門臨海屋苑邁亞美海灣亦錄得租賃成交，黃慶德稱，單位為2座中層H室，實用面積403方呎，屬兩房戶型，新租客為同屋苑分支客人，鍾情單位內櫳企理，租金相宜，亦方便與家人互相照應，遂以10,800元承租，平均呎租26.8元。

屯門邁亞美海灣兩房中層房，獲同屋苑分支家庭客承租，月租1.08萬。

屯門邁亞美海灣兩房中層房，獲同屋苑分支家庭客承租，月租1.08萬。

內地家庭客9500元租豐景園兩房

此外，位於屯門南的豐景園，則錄得內地租客承租個案。黃慶德表示，租出單位為15室，實用面積340方呎，採兩房間隔，成交租金9,500元，平均呎租27.9元。據悉，新租客同內地客人，為方便子女來港升學而承租單位，鍾情單位附有企理裝修，可以即租即住。

內地租客為方便子女來港升學，以9,500元承租豐景園一伙兩房單位，呎租近28元。

內地租客為方便子女來港升學，以9,500元承租豐景園一伙兩房單位，呎租近28元。

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