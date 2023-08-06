單位直擊｜屯門區租務旺 新屯門中心高層兩房靚裝戶 同屋苑租客1.1萬承租

今年暑假傳統租賃旺季，各區租賃交投持續有增無減，其中屯門區新近連錄多宗租務成交。祥益地產區域董事黃慶德表示，新屯門中心8座高層B室，單位實用面積462方呎，屬兩房間隔，新近以11,000元租出，平均呎租23.8元。據了解，新租客為同屋苑租客，睇中上址單位位於高層，景觀望超開揚屯門河景及市景，兼且附有新淨企理裝修，可即租即住，故快速承租。從代理提供的相片可見，單位裝修簇新企理，附有小量傢電；又因位處高層，外望無遮擋開揚屯門河景，室內日照充裕，居住環境清靜舒服。
新屯門中心8座高層B室租盤相片
邁亞美海灣中層兩房月租1.08萬
屯門臨海屋苑邁亞美海灣亦錄得租賃成交，黃慶德稱，單位為2座中層H室，實用面積403方呎，屬兩房戶型，新租客為同屋苑分支客人，鍾情單位內櫳企理，租金相宜，亦方便與家人互相照應，遂以10,800元承租，平均呎租26.8元。
內地家庭客9500元租豐景園兩房
此外，位於屯門南的豐景園，則錄得內地租客承租個案。黃慶德表示，租出單位為1座5室，實用面積340方呎，採兩房間隔，成交租金9,500元，平均呎租27.9元。據悉，新租客同內地客人，為方便子女來港升學而承租單位，鍾情單位附有企理裝修，可以即租即住。