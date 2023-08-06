單位直擊｜屯門區租務旺 新屯門中心高層兩房靚裝戶 同屋苑租客1.1萬承租

今年暑假傳統租賃旺季，各區租賃交投持續有增無減，其中屯門區新近連錄多宗租務成交。祥益地產區域董事黃慶德表示，新屯門中心8座高層B室，單位實用面積462方呎，屬兩房間隔，新近以11,000元租出，平均呎租23.8元。據了解，新租客為同屋苑租客，睇中上址單位位於高層，景觀望超開揚屯門河景及市景，兼且附有新淨企理裝修，可即租即住，故快速承租。從代理提供的相片可見，單位裝修簇新企理，附有小量傢電；又因位處高層，外望無遮擋開揚屯門河景，室內日照充裕，居住環境清靜舒服。

新屯門中心8座高層B室租盤相片