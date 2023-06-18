單位直擊｜日出康城四房交投暢旺 緻藍天1個月賣平近5%

將軍澳日出康城連錄大單位成交，中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，緻藍天3座低層RB室，實用面積約943方呎，四房間隔，坐向西北。從相片可見，單位已交吉，內籠保養不俗，外望翠綠景色，浴室有窗戶。

單位於今年5月開價1,250萬元放售，最終減價42萬元或約3.4%，至1,208萬元沽出，呎價約12,810元。原業主於2015年斥約1,603萬元以一約2伙形式購入。參考對上同類單位成交，同座中層LB室，實用面積941方呎，上月以1,265萬元易手，現最新成交價低約4.5%。

伍錦基補充，緻藍天6月迄今暫錄2宗成交，平均實用呎價約12,815元。

即睇日出康城緻藍天放盤 (House730)