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2023-06-18 21:30:00

單位直擊｜日出康城四房交投暢旺 緻藍天1個月賣平近5%

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單位直擊｜日出康城四房交投暢旺 緻藍天1個月賣平近5%

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將軍澳日出康城連錄大單位成交，中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，緻藍天3座低層RB室，實用面積約943方呎，四房間隔，坐向西北。從相片可見，單位已交吉，內籠保養不俗，外望翠綠景色，浴室有窗戶。

單位於今年5月開價1,250萬元放售，最終減價42萬元或約3.4%，至1,208萬元沽出，呎價約12,810元。原業主於2015年斥約1,603萬元以一約2伙形式購入。參考對上同類單位成交，同座中層LB室，實用面積941方呎，上月以1,265萬元易手，現最新成交價低約4.5%

伍錦基補充，緻藍天6月迄今暫錄2宗成交，平均實用呎價約12,815元。

即睇日出康城緻藍天放盤 (House730)

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領都永久海景四房呎售11878元

中原地產將軍澳東港城分行副區域營業經理陳鵬俊稱，日出康城2A期領都1座高層RA，實用面積約964方呎，四房套房間隔，另設儲物房，坐向正南方，望開揚永久海景，以1,145萬元易手，呎價約11,878元。

據了解，原業主於20097月以699萬元購入單位，持貨約14年，現轉手帳面獲利446萬元，單位期內升值約64%。陳鵬俊續稱，日出康城26月迄今暫錄約8宗成交，當中2宗為四房交投，可見美國暫停加息，換樓客陸續出動。

即睇日出康城領都放盤 (House730)

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