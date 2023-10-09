單位直擊｜日出康城Ocean Marini三房「辣招」鬆綁 帳蝕266萬沽｜多圖

樓市觀望氣氛濃厚，有業主見滿3年「辣招」鬆綁後欲沽貨離場，最終放盤3個月，難逃大減價出貨命運，累劈超過300萬元才成功易手，帳面更勁蝕266萬元或近18%。
中原地產都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，日出康城Ocean Marini 1A座高層B室，實用面積約813方呎，三房套連儲物房間隔，坐向西南。今年7月以1,630萬元放盤，較其買入價1,516萬元高114萬元或約7.5%，最終以1,250萬元沽出，累減380萬元或約23.3%，呎價約15,375元。
據悉，原業主2020年3月以1,516萬元購入上述單位，持貨約3年多，帳面蝕266萬元，單位期內跌價約17.5%。
↓↓日出康城Ocean Marini 1A座高層B室↓↓
對上同類戶型成交價1310萬
參考屋苑對上同類戶型成交，為2B座28樓A室，實用面積約785方呎，較上述成交單位面積細約28方呎，於5月以1,310萬元沽出，呎價約16,688元。資料顯示，同座中低層B室，實用面積及間隔相若，去年5月以1,301.4萬元售出，呎價約15,988元，即最新成交單位樓層較高，相隔約一年半賣平近4%。
伍錦基補充，上月Ocean Marini錄得3宗成交，平均成交呎價約15,333元。