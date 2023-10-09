單位直擊｜日出康城Ocean Marini三房「辣招」鬆綁 帳蝕266萬沽｜多圖

樓市觀望氣氛濃厚，有業主見滿3年「辣招」鬆綁後欲沽貨離場，最終放盤3個月，難逃大減價出貨命運，累劈超過300萬元才成功易手，帳面更勁蝕266萬元或近18%。

中原地產都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，日出康城Ocean Marini 1A座高層B室，實用面積約813方呎，三房套連儲物房間隔，坐向西南。今年7月以1,630萬元放盤，較其買入價1,516萬元高114萬元或約7.5%，最終以1,250萬元沽出，累減380萬元或約23.3%，呎價約15,375元。

據悉，原業主2020年3月以1,516萬元購入上述單位，持貨約3年多，帳面蝕266萬元，單位期內跌價約17.5%。