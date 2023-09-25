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地產
2023-09-25 17:13:05

單位直擊｜業主租轉賣止賺 新葵芳花園兩房造價跌穿「5球」 代理：近5年首見｜多圖

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單位直擊｜業主租轉賣止賺 新葵芳花園兩房造價跌穿「5球」 代理：近5年首見｜多圖

單位直擊｜業主租轉賣止賺 新葵芳花園兩房造價跌穿「5球」 代理：近5年首見｜多圖

二手市況低迷，鐵路上蓋屋苑價格繼續下試低位。港鐵葵芳站上蓋屋苑新葵芳花園本月暫錄得3宗二手成交，新近錄得一宗兩房低價買賣，業主原計劃將單位出租，不過最終以498萬元沽出，造價跌穿「5球」，代理指為屋苑同類型單位近5年首見。

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園D室低層03室，實用面積約408方呎，兩房間隔。原業主於去年3月放盤，開價530萬元，近日降價至508萬元，更表明兩日內若未能放售將轉為出租，旋即吸引多台租客，最終單位獲同區年輕夫婦以498萬元承接，造價跌穿「5球」水平，為屋苑同類型單位近5年首見；呎價約12,206元，亦屬近年新低。從單位相片可見，內櫳附企理裝修，整體保養不俗。

 

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新買家厭倦租樓 睇樓兩日即鎖定目標

許偉業透露，新買家厭倦租樓，眼見樓價回落甚多，且按揭證券有限公司上周五(22)放寬樓花九成按揭，估計有助成交，日後難現「筍價」，故睇樓兩日，一口氣睇同區葵涌廣場、新葵芳花園及葵芳閣等十多個單位，最後鎖新葵花園兩個單位，由於資金所限，並知道上述單位將會由賣轉租，心急如焚下安排代理帶票「翻睇」，最終成功誠意打動業主達成交易。

原業主早於20083月以約179萬元購入單位，持貨約15年，現轉手帳面仍獲利319萬元，單位期內升值近1.8倍。

即睇葵涌新葵芳花園放盤 (House730)

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