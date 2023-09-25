單位直擊｜業主租轉賣止賺 新葵芳花園兩房造價跌穿「5球」 代理：近5年首見｜多圖

二手市況低迷，鐵路上蓋屋苑價格繼續下試低位。港鐵葵芳站上蓋屋苑新葵芳花園本月暫錄得3宗二手成交，新近錄得一宗兩房低價買賣，業主原計劃將單位出租，不過最終以498萬元沽出，造價跌穿「5球」，代理指為屋苑同類型單位近5年首見。

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園D室低層03室，實用面積約408方呎，兩房間隔。原業主於去年3月放盤，開價530萬元，近日降價至508萬元，更表明兩日內若未能放售將轉為出租，旋即吸引多台租客，最終單位獲同區年輕夫婦以498萬元承接，造價跌穿「5球」水平，為屋苑同類型單位近5年首見；呎價約12,206元，亦屬近年新低。從單位相片可見，內櫳附企理裝修，整體保養不俗。