熱門搜尋:
曼谷商場槍擊 杭州亞運 小犬 大閘蟹2023 AIRSIDE 張翔 香港足球 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-04 08:30:00

單位直擊｜珀麗灣三房套放盤3日948萬速沽 代理：單位擁一大賣點！｜多圖

分享：
單位直擊｜珀麗灣三房套放盤3日948萬速沽 代理：單位擁一大賣點！｜多圖

單位直擊｜珀麗灣三房套放盤3日948萬速沽 代理：單位擁一大賣點！｜多圖

中原地產珀麗灣高級資深分區營業經理溫明峯表示，馬灣珀麗灣自今年下半年起，按月交投量回落至單位數，7月份錄得7宗成交，8月份及9月份分別錄得5宗及6宗，表現低迷。不過踏入10月，屋苑暫錄得2宗成交，平均實用呎價約11,274元。

溫明峯表示，珀麗灣7座中層A室，實用面積約834方呎，三房套房連工人套房間隔，坐向東南，享青馬大橋海景。單位原開價980萬元，放盤3日，議價32萬元或約3.3%，以948萬元易手，呎價約11,367元。

單位附帶百萬元裝修 同區換樓客見「抵買」承接

溫明峯指，屋苑同座低層A室日前以925萬元沽出，今番新成交造價雖多23萬元，但單位附帶約100萬元裝修，浴室及廚房均屬新裝，論質素計價錢屬相宜。

據了解，買家為同區換樓客，見單位「抵買」，迅速決定承接作新居。原業主於20028月以313.08萬元一手買入單位，持貨約21年，現轉售帳面獲利634.92萬元，單位期內升值約2倍。

Ad Block
單位直擊｜珀麗灣三房套放盤3日948萬速沽 代理：單位擁一大賣點！｜多圖 單位直擊｜珀麗灣三房套放盤3日948萬速沽 代理：單位擁一大賣點！｜多圖 單位直擊｜珀麗灣三房套放盤3日948萬速沽 代理：單位擁一大賣點！｜多圖 單位直擊｜珀麗灣三房套放盤3日948萬速沽 代理：單位擁一大賣點！｜多圖 單位直擊｜珀麗灣三房套放盤3日948萬速沽 代理：單位擁一大賣點！｜多圖 單位直擊｜珀麗灣三房套放盤3日948萬速沽 代理：單位擁一大賣點！｜多圖

憧憬減辣買家偷步探市 睇樓量回升三成

溫明峯認為，市場正憧憬《施政報告》會為樓市減辣或撤辣，近日有部分買家重返市場，偷步探市，珀麗灣睇樓量回升約30%，惟客人心態仍然觀望，普遍繼續觀望《施政報告》出爐再作決定，或放盤業主的減價幅度至少10%15%，客人才會考慮入市。

即睇馬灣珀麗灣放盤 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受