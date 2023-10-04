單位直擊｜珀麗灣三房套放盤3日948萬速沽 代理：單位擁一大賣點！｜多圖

中原地產珀麗灣高級資深分區營業經理溫明峯表示，馬灣珀麗灣自今年下半年起，按月交投量回落至單位數，7月份錄得7宗成交，8月份及9月份分別錄得5宗及6宗，表現低迷。不過踏入10月，屋苑暫錄得2宗成交，平均實用呎價約11,274元。

溫明峯表示，珀麗灣7座中層A室，實用面積約834方呎，三房套房連工人套房間隔，坐向東南，享青馬大橋海景。單位原開價980萬元，放盤3日，議價32萬元或約3.3%，以948萬元易手，呎價約11,367元。

單位附帶百萬元裝修 同區換樓客見「抵買」承接

溫明峯指，屋苑同座低層A室日前以925萬元沽出，今番新成交造價雖多23萬元，但單位附帶約100萬元裝修，浴室及廚房均屬新裝，論質素計價錢屬相宜。

據了解，買家為同區換樓客，見單位「抵買」，迅速決定承接作新居。原業主於2002年8月以313.08萬元一手買入單位，持貨約21年，現轉售帳面獲利634.92萬元，單位期內升值約2倍。