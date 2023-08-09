單位直擊｜納米樓貶值驚人！西營盤瑧蓺銀主貨490萬沽 5年蒸發超過五成

樓市表現疲弱，曾經備受市場追捧的納米樓，更出現大幅度貶值情況。入伙約5年的西營盤單幢盤瑧蓺，早前一伙實用面積221方呎極高層戶，被銀主以低於買入價約60%推出拍賣，底價410萬元，最終於昨天(8日)以490萬元成交，較該單位2018年的買入價約1,025.2萬元，大幅貶值535.2萬元或約52.2%，料為近年蒸發幅度最大的住宅成交。

入市呎價 4.63 萬創全港開放式戶新高

上述銀主盤為瑧蓺極高層單位，實用面積221方呎，開放式間隔。據悉，該單位屬鳳凰樓層，從單位相片可見，外望開揚景觀，享城市景及部分維港海景，並附有發展商原裝裝修及入牆家具。單位獲3組買家競投，底價410萬元，最終以490萬元成交，較底價高出80萬元或近兩成，呎價約22,172元。

原業主於2018年以1,025.2萬元一手購入單位，呎價高見46,389元，創當年全港開放式戶最高呎價紀錄，估計紀錄迄今仍然維持，惟物業於2020年初淪為銀主盤，現大幅貶值535.2萬元或約52.2%沽出。