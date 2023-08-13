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地產
2023-08-13 12:00:00

單位直擊｜藍灣半島租賃交投倍升 三房租2.2萬 一房改開放式1.4租出｜多圖

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今年暑假租賃旺季交投熾熱，其中小西灣藍灣半島更日日錄得租務成交。(資料圖片)

今年暑假租賃旺季交投熾熱，其中小西灣藍灣半島更日日錄得租務成交。(資料圖片)

近月整體租賃市場持續熱鬧，多區租務交投顯著增加，小西灣藍灣半島租賃市場更日日有成交。世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，最新促成藍灣半島1座極高層H室租務成交，單位建築面積828方呎，實用面積為566方呎，屬三房連主人套房間隔，眺望東南遠山及少海景。單位原先以22,800元放租，經議價後微減800元，以22,000元租出，實用呎租38.9元，租客為外區客人，睇中單位為罕有東南少海景套三房，間隔實用，可多元化擺設，裝修亦企理整潔，故一見即快速承租。至於單位業主於20017月以318萬元購入上址，現可享租金回報率達8.3厘。

藍灣半島1座極高層H室租盤相片

單位望山海雙景，景致開揚吸引。(代理提供) 闊落大廳，裝修新淨企理，外望開揚山景及少海景。(代理提供) 主人套房景觀優美，視野遼闊。(代理提供) 睡房景觀亦開揚吸睛。(代理提供) 房間間隔亦闊落實用。(代理提供) 單位為套三房設計，月租2.2萬元。 廚房配套相當新淨，光線亦足。(代理提供) 浴室裝修企理。(代理提供) 單位平面圖。(代理提供)

一房改開放式1.4萬租出 呎租43.3

另外，招潔冰續指，該行亦促成藍灣半島一伙原屬一房，現改為開放式間隔的租務成交，單位為5座中層H室，建築面積480方呎，實用面積323方呎，眺望內園及少海景，最新以14,000元租出，實用呎租43.3元；租客亦為外區客人，心儀單位位於高層，座向正東，望少海景、山景及歐陸庭園景致，加上全屋傢電齊全，亦鍾情開放式設計。而單位於20168月買入價為480萬元，以購入價計算，業主可享租金回報率有3.5厘。

藍灣半島5座中層H室租盤相片

廚房採半開放式設計。(代理提供) 單位基本傢俬及電器齊備，新租客可即租即住。(代理提供) 景觀望部分樓景，同時享少海景及山景。(代理提供) 單位原屬一房間隔，現改為開放式設計。(代理提供) 長方形大廳，空間感足。 廚房配套齊全。(代理提供) 裝修企理的浴室。(代理提供) 浴室採企缸設計。(代理提供)
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