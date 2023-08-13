單位直擊｜藍灣半島租賃交投倍升 三房租2.2萬 一房改開放式1.4租出｜多圖

近月整體租賃市場持續熱鬧，多區租務交投顯著增加，小西灣藍灣半島租賃市場更日日有成交。世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，最新促成藍灣半島1座極高層H室租務成交，單位建築面積828方呎，實用面積為566方呎，屬三房連主人套房間隔，眺望東南遠山及少海景。單位原先以22,800元放租，經議價後微減800元，以22,000元租出，實用呎租38.9元，租客為外區客人，睇中單位為罕有東南少海景套三房，間隔實用，可多元化擺設，裝修亦企理整潔，故一見即快速承租。至於單位業主於2001年7月以318萬元購入上址，現可享租金回報率達8.3厘。

一房改開放式 1.4 萬租出 呎租 43.3 元

另外，招潔冰續指，該行亦促成藍灣半島一伙原屬一房，現改為開放式間隔的租務成交，單位為5座中層H室，建築面積480方呎，實用面積323方呎，眺望內園及少海景，最新以14,000元租出，實用呎租43.3元；租客亦為外區客人，心儀單位位於高層，座向正東，望少海景、山景及歐陸庭園景致，加上全屋傢電齊全，亦鍾情開放式設計。而單位於2016年8月買入價為480萬元，以購入價計算，業主可享租金回報率有3.5厘。

藍灣半島5座中層H室租盤相片