單位直擊｜買家大膽鋤價 內地業主累劈290萬沽海之戀‧愛炫美四房 較3個月前同類平一成

近日二手樓市交投淡靜，惟劈價筍盤依然有承接。中原地產荃灣海之戀第三分行高級資深分區營業經理伍潔玲表示，新近促成荃灣海之戀‧愛炫美2A座中層B室二手成交，單位實用面積1,161方呎，屬四房四廁間隔，享有海景，業主為內地人，一手買入單位後一直作收租之用，因有感現時息口高企，存款利率亦處於高位，認為將資金用作供樓收租，並不划算，故今年6月單位租約完結後，便以2,450 萬元放盤；及至近日主動減價至2,380 萬元，終吸引一名首置客洽購，並大幅度鋤價。雙方經過一輪周旋，最終業主再劈220萬元，以2,160萬元成交，折合實用呎價18,605元。

一手買入6年 僅升5%

伍潔玲指，過去3個月海之戀錄得2宗同類單位成交，分別為2A座高層A室以2,440萬元沽出，以及3A座高層A室成交價2,300萬元，是次最新成交造價分別低280萬元及140萬元，折讓幅度各為11%及約6%。她續指，新買家為用家，有意於荃灣西置業，但擔心未能適應環境，所以之前於區內租樓以適應生活；兩個月前見租約快將完結，適逢樓價回落，同時預計息口接近見頂，便四出睇樓覓心水盤，見上址樓價吸引，即轉租為買，承接自用。據了解，原業主於2017年以2,058萬元一手買入物業，持貨6年，帳面獲利102萬元，單位期內升值僅5%。

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