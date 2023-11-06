熱門搜尋:
彩虹邨重建 雙11 張致恒 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-11-06 14:27:55

單位直擊｜3組客爭新葵芳花園靚裝修兩房 收租業主減價近12%止賺離場｜多圖

分享：
新葵芳花園鄰近港鐵葵芳站，於1983年7月起開始入伙，設有5座，提供1,264個單位，實用面積由400至418方呎。(資料圖片)

新葵芳花園鄰近港鐵葵芳站，於1983年7月起開始入伙，設有5座，提供1,264個單位，實用面積由400至418方呎。(資料圖片)

《施政報告》落實「減辣」，市場情緒漸見改善，加上美國聯儲局未有加息，推動買家加快入市決定。新葵芳花園錄得「減辣」後首宗二手成交，一個高層靚裝修兩房放盤吸引3組客爭奪，最終以555萬元沽出。
中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，上述放盤為新葵芳花園B座高層07室，實用面積約415方呎，兩房間隔。從相片可見，單位附有靚裝修，外望開揚城市景，最新以555萬元沽出，呎價約13,373元。

 

新葵芳花園在「減辣」後錄首宗二手成交，高層靚裝兩房放盤吸引3組客爭奪，最終以555萬元沽出。圖為單位景觀。(代理提供) 新葵芳花園在「減辣」後錄首宗二手成交，高層靚裝兩房放盤吸引3組客爭奪，最終以555萬元沽出。圖為單位景觀。(代理提供) 新葵芳花園在「減辣」後錄首宗二手成交，高層靚裝兩房放盤吸引3組客爭奪，最終以555萬元沽出。圖為單位景觀。(代理提供) 圖片：代理提供 圖片：代理提供 圖片：代理提供 圖片：代理提供 圖片：代理提供 圖片：代理提供 圖片：代理提供 圖片：代理提供 圖片：代理提供 圖片：代理提供 圖片：代理提供 圖片：代理提供 圖片：代理提供 圖片：代理提供 圖片：代理提供 圖片：代理提供 圖片：代理提供

今年8月開價630

許偉業透露，原業主今年8月份叫價630萬元放售單位，於上月初下調至570萬元，已吸引客人查詢，近期降至560萬元後，即引來3組客爭奪此「筍盤」。據了解，其中1組客人先出價530萬元，其後再追價至540萬元以表誠意，買家更親自揸車到業主屋企樓下交票落訂，惟業主表示已有另1組客出票548萬元，後來堅持555萬元「底價」出售，2組客人無奈等待。由於單位銀行平均估價為617.5萬元，第3組客不敢怠慢即願意支付555萬元，並於今日(6)早上簽約成交。與最初叫價630萬元相比，放盤約3個月累減75萬元或近12%
 

新買家為區內客 為方便照顧家人入市

許偉業稱，買家為區內客，購入單位作自住用途，以方便照顧家人。據悉，原業主於20039月以100萬元購入單位，一直收租迄今，持貨約20年，現轉手帳面獲利455萬元，單位期內升值約4.55倍。
 

同類單位去年造價達648萬元

資料顯示，屋苑同座面積、間隔相同的中層07室，去年4月以648萬元售出，呎價約15,614元，如今成交單位層數較高，反賣平93萬元或約14.3%。新葵芳花園鄰近港鐵葵芳站，於19837月起開始入伙，設有5座，提供1,264個單位，實用面積由400418方呎。

 

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受