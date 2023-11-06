單位直擊｜3組客爭新葵芳花園靚裝修兩房 收租業主減價近12%止賺離場｜多圖

《施政報告》落實「減辣」，市場情緒漸見改善，加上美國聯儲局未有加息，推動買家加快入市決定。新葵芳花園錄得「減辣」後首宗二手成交，一個高層靚裝修兩房放盤吸引3組客爭奪，最終以555萬元沽出。

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，上述放盤為新葵芳花園B座高層07室，實用面積約415方呎，兩房間隔。從相片可見，單位附有靚裝修，外望開揚城市景，最新以555萬元沽出，呎價約13,373元。





今年 8 月開價 630 萬 許偉業透露，原業主今年8月份叫價630萬元放售單位，於上月初下調至570萬元，已吸引客人查詢，近期降至560萬元後，即引來3組客爭奪此「筍盤」。據了解，其中1組客人先出價530萬元，其後再追價至540萬元以表誠意，買家更親自揸車到業主屋企樓下交票落訂，惟業主表示已有另1組客出票548萬元，後來堅持555萬元「底價」出售，令2組客人無奈等待。由於單位銀行平均估價為617.5萬元，第3組客不敢怠慢即願意支付555萬元，並於今日(6日)早上簽約成交。與最初叫價630萬元相比，放盤約3個月累減75萬元或近12%。



新買家為區內客 為方便照顧家人入市 許偉業稱，買家為區內客，購入單位作自住用途，以方便照顧家人。據悉，原業主於2003年9月以100萬元購入單位，一直收租迄今，持貨約20年，現轉手帳面獲利455萬元，單位期內升值約4.55倍。

