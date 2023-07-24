單位直擊｜5月企硬叫價失機 嘉翠園業主今接受現實 帳蝕40萬沽兩房｜多圖

二手樓價走勢持續向下，業主持貨心態亦受影響。葵涌嘉翠園有兩房業主今年5月份錯失沽貨時機，至近日才以505萬元將單位易手，惟持貨約5年，帳面蝕40萬元，計及使費，恐實蝕約66萬元離場。

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，嘉翠園1座高層G室，實用面積約456方呎，兩房間隔。從單位相片可見，內櫳已交吉，有企理裝修，整體保養不俗，外望翠綠山景，景觀開揚。

嘉翠園於 5 月至 7 月陷「零成交」局面

據了解，單位於今年3月開價548萬元放售，故原業主買入價僅略高3萬元，連同使費計已為「明賺實蝕」；至5月底降至530萬元，曾經有客還價至515萬至518萬元，惟業主企硬525萬元而錯失時機。隨後市況轉差，區內鄰近港鐵站的新葵芳花園跌價接近一成才有承接，嘉翠園更於5月至7月尾陷入「零成交」局面，令業主決定接受現實，以505萬元沽出單位，較原開價低43萬元或近8%，呎價約11,074元。