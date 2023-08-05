單位直擊｜MONACO MARINE低座三房連傢俬示範單位 前臨園林池景｜多圖

會德豐地產啟德現樓新盤「MONACO MARINE」向傳媒率先開放低座示範單位，其中低座C座1樓C室，實用面積566方呎，連傢俬示範單位，採三房連開放式廚房間隔。單位低密布局設計，私隱度高。客飯廳布局分明，長達約6.7米，放置傢俬後仍有充裕的活動空間。
開放式廚房歸邊，備有Miele及Siemens廚具家電，除抽油煙機，另設風喉式抽氣扇加強通風，設計採用水紋玻璃飾面以配合海岸主題，並加入金屬飾面襯托。
單位客廳、主人睡房及睡房2，外望泳池景，另一間睡房亦可享園林景。主人睡房擺放雙人床後可三邊落床，設計師將其中一間睡房打造成書房。另一間睡房為兒童睡房，足夠擺放單人床、書枱及衣櫃。浴室方面，不設窗戶，採用意大利進口瓷磚，檯面選用白色天然石材，整體簡潔明亮。設有浴缸，採用鏡鋼拉手及條子玻璃櫃門，並以木紋鋁板天花貫徹超級遊艇主題；配備美國品牌KOHLER衛浴用品及Panasonic浴室寶。
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低座C座5樓A室 面積717方呎
另一個示範單位為低座C座5樓A室，屬三房一套間隔，實用面積717方呎。單位開則方正，且屬蝴蝶型開則，睡房置大廳左右兩邊，省卻走廊位置，令面積更實用。
客飯廳長達約8米，擺放圓形大飯枱同大梳化都綽綽有餘。客廳、主人套房及睡房2，外望泳池景；另一睡房亦可享綠樹林蔭園林景。獨立梗廚設計，家電設備齊全，廚具選用國際品牌Miele及Siemens。浴室方面，檯面精心選用天然石材氣派優雅，更採用鏡鋼拉手及條子玻璃櫃門，天花選用木紋鋁板，突顯遊艇主題。
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「MONACO MARINE」設有4幢低座大樓，提供84伙，迄今已售出24伙，成交呎價最高約29,974元，目前有3伙低座單位正以招標形式發售。發展商表示，項目開售迄今則累沽351伙，套現約48億元，平均成交呎價約2.66萬元，成交呎價最高約4.25萬元，未來會按銷情逐步加推單位應市。