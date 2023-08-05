單位直擊｜MONACO MARINE低座三房連傢俬示範單位 前臨園林池景｜多圖

會德豐地產啟德現樓新盤「MONACO MARINE」向傳媒率先開放低座示範單位，其中低座C座1樓C室，實用面積566方呎，連傢俬示範單位，採三房連開放式廚房間隔。單位低密布局設計，私隱度高。客飯廳布局分明，長達約6.7米，放置傢俬後仍有充裕的活動空間。

開放式廚房歸邊，備有Miele及Siemens廚具家電，除抽油煙機，另設風喉式抽氣扇加強通風，設計採用水紋玻璃飾面以配合海岸主題，並加入金屬飾面襯托。

單位客廳、主人睡房及睡房2，外望泳池景，另一間睡房亦可享園林景。主人睡房擺放雙人床後可三邊落床，設計師將其中一間睡房打造成書房。另一間睡房為兒童睡房，足夠擺放單人床、書枱及衣櫃。浴室方面，不設窗戶，採用意大利進口瓷磚，檯面選用白色天然石材，整體簡潔明亮。設有浴缸，採用鏡鋼拉手及條子玻璃櫃門，並以木紋鋁板天花貫徹超級遊艇主題；配備美國品牌KOHLER衛浴用品及Panasonic浴室寶。